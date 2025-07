Filmul care face valuri pe Netflix în august 2025. L-ai putea revedea la nesfârșit

Netflix deschide luna august cu o poveste de dragoste care promite să cucerească inimile publicului din întreaga lume. ”My Oxford Year”, regizat de Iain Morris și inspirat din romanul omonim semnat de Julia Whelan, va fi disponibil pe platformă începând cu 1 august. Protagoniștii Sofia Carson și Corey Mylchreest aduc în prim-plan o poveste despre alegeri, iubire și redescoperire de sine.

O întâlnire care schimbă totul

Anna este o tânără americană ambițioasă, aflată pe drumul sigur către o carieră politică strălucită. Când primește o bursă la Universitatea Oxford, o vede ca pe o etapă previzibilă într-un plan de viață bine conturat.

Dar Anglia o întâmpină cu mai mult decât cursuri și biblioteci – o întâlnire neașteptată cu Jamie, un tânăr britanic carismatic, care îi zguduie convingerile. Oxford devine fundalul perfect pentru o poveste care nu este doar romantică, ci și profundă.

”Filmul nu forțează aceste întrebări, ci le lasă să se strecoare natural în firul poveștii, în tăceri, în priviri și în deciziile mici care, în timp, devin uriașe. Relația dintre cei doi se desfășoară pe fundalul unui oraș care respiră istorie, dar care, paradoxal, devine spațiul unei renașteri. Oxfordul nu este doar un cadru vizual spectaculos, ci un personaj în sine – un oraș care nu oferă răspunsuri, ci provoacă întrebări”, spun criticii de film, potrivit evz.ro.

Între rațiune și emoție

Filmul aduce în prim-plan tensiunea dintre ambiție și fragilitate. Anna, obișnuită să controleze totul, este treptat dezarmată de prezența discretă și profundă a lui Jamie.

Pe măsură ce relația lor avansează, ies la iveală nu doar sentimente, ci și umbrele trecutului. Iubirea se dovedește a nu fi doar o etapă frumoasă, ci o provocare reală: ești dispus să renunți la drumul tău pentru ceva care nu era în plan?

Publicul se poate regăsi ușor în frământările Annei. Filmul nu livrează soluții, ci ridică întrebări esențiale despre identitate, compromis și autenticitate.

Oxfordul – un decor care devine personaj

Oxford nu este doar un oraș universitar, ci o metaforă a transformării. Aici, în colțurile unei lumi vechi, Anna descoperă părți din ea pe care le credea uitate. Tradiția britanică, cu sobrietatea ei, contrastează cu energia americană a protagonistei, generând nu doar conflicte, ci și revelații.

”Este o poveste de dragoste, dar mai ales o poveste despre alegeri. Despre acel moment în care, fără să-ți dai seama, viața te așază la răscruce. Despre cum un an poate însemna mai mult decât o diplomă: poate fi începutul unei versiuni mai adevărate a ta”, spun criticii.

Pentru fanii filmelor precum One Day, Before You, sau Notting Hill, My Oxford Year promite să fie una dintre acele producții pe care le revezi fără să te saturi.

