Filmul accidentului de lângă Veliko Târnovo: doi români au murit, iar o femeie a ajuns în stare gravă

Un accident rutier tragic s-a produs duminică, în jurul orei 16:00, în Pasul Hainboaz din Bulgaria, pe drumul dintre satele Voneșa Voda și Vaglevți, în regiunea Veliko Târnovo. Evenimentul a provocat moartea unui bărbat și a unei femei, iar o altă femeie a ajuns în stare gravă la spital. Toți cei implicați sunt cetățeni români, potrivit relatărilor Borbabg.

Cum s-a produs tragedia

Potrivit primelor informații, trei autoturisme înmatriculate în România circulau în coloană prin Pasajul Republicii. La un moment dat, primul vehicul a intrat în depășire, pătrunzând pe contrasens și lovind frontal un camion. Impactul a generat o coliziune în lanț, implicând și celelalte două mașini din convoi.

„Un bărbat și o femeie și-au pierdut viața pe loc, iar o altă femeie a suferit o fractură la picior. Toți cei implicați sunt cetățeni români”, a precizat sursa citată.

Intervenția echipajelor de urgență

La fața locului au ajuns rapid echipaje de poliție, ambulanță și pompieri. Din cauza gravității coliziunii, salvatorii au fost nevoiți să taie caroseria autoturismelor avariate pentru a extrage victimele.

Accidentul a dus la blocarea circulației prin Pasul Hainboaz. Autoritățile bulgare au deviat traficul de pasageri prin Pasul Șipka, în timp ce transporturile de marfă au fost nevoite să aștepte reluarea traficului.

Investigațiile și procedurile legale

Cauzele exacte ale accidentului sunt investigate de polițiștii bulgari. În paralel, Parchetul Districtual a deschis procedurile preliminare pentru a clarifica circumstanțele producerii tragediei și a stabili eventualele responsabilități.

Aceste măsuri sunt uzuale în astfel de cazuri, mai ales când este vorba despre accidente grave cu victime multiple. Investigațiile urmează să stabilească dacă factorul principal a fost nerespectarea regulilor de circulație, viteza excesivă sau condițiile drumului.

Recomandări pentru siguranța rutieră în zonele montane

Pasul Hainboaz este cunoscut pentru drumurile sale sinuoase și pentru traficul intens de transporturi. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să respecte limitele de viteză, să păstreze distanța corespunzătoare și să evite manevrele riscante de depășire, mai ales în zonele cu vizibilitate redusă sau cu trafic mixt de autoturisme și camioane.

Accidentul din Pasul Hainboaz este un nou episod tragic care implică cetățeni români în Bulgaria. Doi oameni și-au pierdut viața, iar o femeie este rănită grav, iar autoritățile locale continuă cercetările pentru a stabili responsabilitățile exacte. În urma tragediei, traficul în zonă a fost deviat, iar intervenția rapidă a echipajelor de urgență a fost esențială pentru salvarea victimei rănite.