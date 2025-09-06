Ultima ora
de Iulia Kelt

Filme surprinzător mai bune decât cărțile care le-au inspirat. La ce să te uiți după ce ai citit cartea

Filme și seriale
Filme surprinzător mai bune decât cărțile care le-au inspirat. La ce să te uiți după ce ai citit cartea
Filme mai bune decât cărțile / Foto: Shiny New Books

Deși de multe ori se spune că „cartea e mai bună”, există situații în care adaptările cinematografice reușesc să depășească materialul sursă.

Unele filme reușesc să condenseze povestea, să ofere un ritm mai bun și să accentueze momentele cheie ale personajelor, transformând experiența spectatorului într-una mult mai captivantă decât lectura.

Exemple recente și clasice demonstrează că cinematografia poate aduce plusvaloare chiar și unor opere literare extrem de apreciate.

Atunci când filmul depășește cartea

Un exemplu elocvent este Wicked, adaptarea musicalului și romanului lui Gregory Maguire. Filmul simplifică povestea complexă și pune accent pe transformarea personajului principal, Elphaba, în celebra Vrăjitoare cea Rea.

Relația dintre Elphaba și Glinda, interpretate de Cynthia Erivo și Ariana Grande, este mult mai bine conturată în film, iar melodiile spectaculoase contribuie la o experiență memorabilă.

La fel, Stăpânul Inelelor: Frăția Inelului reușește să transforme paginile dense ale romanului lui Tolkien într-un ritm cinematografic alert, păstrând în același timp farmecul și profunzimea lumii create.

Chiar dacă unele personaje și subiecte secundare sunt omise, filmul câștigă prin distribuția excepțională și prin modul în care acțiunea și aventurile hobbiților sunt prezentate publicului larg.

Filme care reinventează clasicii

Un alt exemplu de adaptare reușită este Jurassic Park, regizat de Steven Spielberg. Romanul lui Michael Crichton explorează pe larg teoriile științifice și implicațiile morale ale clonării dinozaurilor, însă filmul transformă această poveste într-o aventură captivantă, cu personaje mult mai simpatice și scene memorabile de acțiune, devenind unul dintre cele mai de succes blockbustere din istorie.

Filmele lui Spielberg continuă cu Jaws, unde simplificarea subtramei cărții și concentrarea pe conflictul om vs. natură au creat primul blockbuster veritabil, marcând o eră cinematografică și transformând un roman bun într-un film clasic.

În mod similar, Blade Runner a reinventat romanul lui Philip K. Dick, păstrând esența distopiei, dar creând un univers vizual și filozofic mult mai coerent și memorabil.

Adaptările reușite nu se opresc aici: Forrest Gump se transformă dintr-o carte absurdistă și întunecată într-un film inspirațional și amuzant, iar American Psycho, prin charisma lui Christian Bale, echilibrează violența cu umorul negru și stilul vizual, oferind o experiență mai accesibilă și captivantă decât romanul original.

Aceste exemple arată că adaptările cinematografice pot aduce povestirilor literare un nou nivel de profunzime și atractivitate, demonstrând că uneori, a viziona poate fi chiar mai satisfăcător decât a citi.

