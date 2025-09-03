De ce a cerut Oana Mizil ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie: “O decizie necesară. Voi continua să-mi protejez fiica prin fapte, nu prin cuvinte”

Oana Mizil a cerut și a obținut un ordin de protecție împotriva fostului partener de viață, Marian Vanghelie. Ea a explicat că decizia a fost una dureroasă, dar necesară, având ca unic scop siguranța fiicei sale. Mesajul transmis de femeia de afaceri pe rețelele de socializare arată că își dorește discreție și liniște, departe de spectacolul mediatic.

Ce a determinat-o pe Oana Mizil să ceară ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie

Fosta parteneră a lui Marian Vanghelie a publicat pe rețelele de socializare un mesaj prin care a explicat motivul demersului său legal. Oana Mizil a subliniat că ceea ce își dorește în prezent este să-și protejeze fiica și să nu expună copilul unei presiuni publice suplimentare.

”În urma știrilor apărute în ultimile ore despre mine și familia mea, doresc să transmit următorul mesaj: Am ales să merg pe calea legală și am obținut un ordin de protecție (deocamdată provizoriu), o decizie dificilă, dar necesară pentru liniștea mea și a fiicei mele. Îmi doresc ca acest pas să fie înțeles în primul rând ca o protecție a copilului meu și ca o responsabilitate de mamă. Fac apel la respectarea vieții private și la discreție în aceste momente, pentru a nu expune și mai mult un copil care merită să fie ferit de presiunea și atenția publică. Nu doresc să transform această situație într-un spectacol, nu voi face declarații suplimentare și voi continua să-mi protejez fiica prin fapte, nu prin cuvinte. Cred în puterea de a merge înainte cu decență și echilibru, iar singura mea preocupare rămâne binele fiicei mele. Vă mulțumesc”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

Marian Vanghelie, dosar penal pentru amenințare

Pe 31 august, Oana Mizil a alertat polițiștii din Voluntari, susținând că fostul concubin a amenințat-o. Incidentul s-a produs la domiciliul ei, în jurul orei 15:19. Oamenii legii au considerat că există un risc imediat și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Marian Vanghelie.

În paralel, autoritățile au deschis un dosar penal pentru amenințare, aflat sub supravegherea unui procuror de la Judecătoria Buftea. Decizia a venit în contextul tensiunilor crescânde dintre cei doi foști parteneri, care au în centru disputa privind creșterea și protecția fiicei lor, Maria.

”Am avut niște certuri pe telefon”

În replică, Marian Vanghelie a explicat că certurile dintre el și Oana Mizil au început acum două săptămâni, când a refuzat să semneze actele necesare pentru ca fiica lor să călătorească la un concert la Londra.

”Să vă spun un lucru pe care nu ar trebui să vi-l spun, dar vi-l spun. Acum două săptămâni, fetița a vrut să se ducă la un concert la Londra. Din anumite motive, pe care nu vreau să vi le spun, nu i-am dat declarație notarială să poată merge. Nu că nu îmi convenea (n.r. anturajul), nu eram sigur că e doar ăla pe care îl bănuiam. (…) Copilul a vorbit cu fetițele, ea era puțin supărată. Oana mi-a zis că e supărată, o săptămână n-am văzut-o, sau 10 zile. (…) I-am spus: ”Vorbește și tu cu fetița, nu încerca să o influențezi negativ că ție nu ți-a convenit”. Am avut niște certuri pe telefon, cu o seară înainte vorbisem de școală, și i-am explicat”, a declarat fostul edil, la Un Show Păcătos.

Cazul rămâne deschis, iar instanța urmează să decidă dacă ordinul de protecție va fi menținut pe termen lung.