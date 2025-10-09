Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 18:22
de Andrei Simion

AUTO
Ferrari electric: soluția ca sunetul să nu fie fals. Elettrica își amplifică propriul motor, nu imită un V12
Fotografie din fabrica Ferrari. (Foto: Autocar)

Ferrari a dezvăluit primele detalii despre Elettrica, primul său model electric, iar marea noutate ține de… sunet. Inginerii din Maranello spun că nu vor copia notele celebre ale unui V12 și nici nu vor livra efecte digitale artificiale. În schimb, Elettrica va amplifica sunetul real, mecanic și electromecanic, al grupului propulsor, la fel cum o chitară electrică amplifică vibrațiile unei corzi.

Responsabilul NVH și calitate acustică, Antonio Palermo, a explicat pentru Reuters că „sunetul nu este fals”: este preluat cu un senzor de mare precizie din trenul de rulare și apoi amplificat. Scopul este o experiență autentică, compatibilă cu ADN-ul mărcii, chiar dacă tehnologia de propulsie este complet diferită.

Cum funcționează sunetul „nu fals”

Ferrari folosește un accelerometru montat pe o zonă rigidă a carcasei invertorului pentru a capta vibrațiile mecanice și electromecanice generate de ansamblul electric (motoare + baterie + electronică de putere). Semnalul rezultat este apoi amplificat pentru a deveni audibil, exact ca într-un lanț audio de instrument muzical. Logica de control a „scenei sonore” este dezvoltată in-house.

În mersul obișnuit, Elettrica rămâne discretă. Constructorul notează că „liniștea este preferată pentru confort acustic”, iar amplificarea intră în scenă numai când șoferul cere un răspuns dinamic – accelerări intense sau ritm sportiv. Practic, sunetul devine un instrument funcțional, care comunică ceea ce face mașina, nu un efect cosmetic.

EV-ul Ferrari va reda un sunet autentic al motorului, nu unul artificial

EV-ul Ferrari va reda un sunet autentic al motorului, nu unul artificial.

Modul manual și feedback pentru șofer

Ferrari Elettrica va avea un „manual mode” în care padelele de pe volan activează efecte de tip frână de motor și variații de cuplu/putere pe un interval larg de viteze, similare senzațiilor dintr-un automobil termic. În acest mod, sunetul amplificat devine o sursă de feedback precis: șoferul „aude” cum răspunde ansamblul propulsor la comenzile sale.

Important: Ferrari subliniază că nu imită sunetele motoarelor cu ardere, nici nu importă „voci” din modelele sale termice sau hibride. Identitatea acustică a Elettrica este construită din materia primă a sistemului electric propriu – vibrațiile autentice ale componentelor – pentru a păstra o legătură reală între ceea ce se întâmplă tehnic și ceea ce percepe șoferul.

Întrebările care rămân deschise pentru Ferrari Elettrica

Rămâne de clarificat cum este transmis sunetul în cabină (cel mai probabil prin difuzoare interne) și dacă va exista vreo proiecție acustică spre exterior. Ferrari a prezentat deja șasiul de producție – platformă, baterie și motoare – însă lansarea completă a modelului este programată pentru primăvara anului viitor, când vor fi comunicate și celelalte detalii.

Pentru fanii Ferrari, mesajul este dublu: Elettrica nu va „cânta” un V12, dar va avea o voce autentică, corelată cu dinamica reală a propulsiei electrice. Iar pentru piața EV, abordarea ar putea deveni un nou etalon: mai puțină „teatralizare” digitală, mai multă fidelitate tehnică și feedback util pentru condus.

