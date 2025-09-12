Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult

Unul dintre cele mai rare automobile din lume, un Ferrari F50 GT, a devenit recent subiectul unei povești demne de un film. În cadrul prestigiosului eveniment Monterey Car Week din California, modelul a câștigat titlul „Best of Show”, iar imediat după decernarea premiului un colecționar anonim a oferit incredibila sumă de 100 de milioane de dolari pentru a-l cumpăra. Proprietarul, omul de afaceri american Arthur Zafiropoulo, a refuzat însă fără ezitare, declarând că nu intenționează să se despartă de bijuteria sa pe patru roți.

Decizia a stârnit admirație în rândul pasionaților de mașini de colecție și a ridicat și mai mult prestigiul acestui model deja legendar. Dacă tranzacția ar fi fost acceptată, F50 GT ar fi devenit cea mai scumpă Ferrari vândută vreodată, depășind recordul de aproximativ 70 de milioane de dolari plătit pentru un Ferrari 250 GTO.

O istorie impresionantă pentru un supercar unic

Ferrari F50 GT reprezintă versiunea extremă a celebrului supercar F50 din anii ’90. Mașina a fost gândită pentru competițiile de anduranță din categoria GT1, în special pentru renumita cursă de 24 de ore de la Le Mans. În acea perioadă, constructori precum McLaren, Mercedes, Porsche și Toyota pregăteau mașini spectaculoase pentru aceeași competiție, iar Ferrari dorea să răspundă provocării cu un bolid de excepție.

Proiectul nu a mai ajuns însă pe pistă. Regulamentele competiției s-au schimbat, iar programul a fost anulat înainte ca mașina să poată concura oficial. Din cele trei șasiuri construite, doar unul a fost complet asamblat la uzina din Maranello: șasiul 001, chiar exemplarul care i-a adus lui Zafiropoulo titlul de „Best of Show” la Monterey Car Week. Acest detaliu îl transformă într-o piesă de colecție cu o valoare istorică și emoțională unică, greu de evaluat doar în bani.

Arthur Zafiropoulo, care a condus timp de peste 30 de ani o companie furnizoare de piese pentru industria semiconductorilor, a achiziționat F50 GT în urmă cu aproape trei decenii. De atunci, a păstrat mașina într-o stare impecabilă, iar apariția sa la evenimente auto de elită este un eveniment rar în sine.

Oferta colosală și răspunsul categoric

După ce Ferrari-ul a câștigat trofeul „Best of Show”, un colecționar anonim a propus o sumă record: 100 de milioane de dolari pentru a deveni noul proprietar al supercarului. O asemenea ofertă ar fi fost greu de refuzat pentru oricine, însă Zafiropoulo a reacționat simplu și ferm: „nu, mulțumesc”.

Răspunsul său a demonstrat că pentru adevărații colecționari valoarea sentimentală și raritatea unui obiect pot depăși orice cifră. Mașina nu este doar un activ de lux, ci o parte din viața și pasiunea lui Zafiropoulo pentru automobilism. Într-un interviu scurt, acesta a subliniat că nu are de gând să vândă mașina cât timp trăiește, indiferent de cât de tentante ar fi ofertele viitoare.

Refuzul a provocat ecouri în lumea pasionaților de mașini clasice. Mulți colecționari au comentat că un astfel de gest subliniază adevărata valoare a unei colecții, în care atașamentul personal și istoria mașinii contează mai mult decât o tranzacție, oricât de impresionantă ar fi aceasta.

Un nou reper pentru piața mașinilor de colecție

Dacă oferta de 100 de milioane ar fi fost acceptată, Ferrari F50 GT ar fi devenit cea mai scumpă Ferrari vândută vreodată, depășind cu mult recordul actual al unui Ferrari 250 GTO adjudecat pentru aproximativ 70 de milioane de dolari. Chiar și fără tranzacția efectivă, simplul fapt că un potențial cumpărător a fost dispus să plătească o asemenea sumă stabilește un nou punct de referință pentru piața mașinilor rare.

Această poveste ilustrează cât de mult pot crește valorile automobilelor istorice atunci când se îmbină raritatea absolută, pedigree-ul competițional și starea excepțională de conservare. Pentru colecționari, Ferrari F50 GT șasiul 001 nu este doar un supercar, ci o operă de artă pe roți, un simbol al unei ere Ferrari care nu va mai reveni.

Refuzul lui Arthur Zafiropoulo confirmă ideea că unele comori nu pot fi cumpărate, oricât de mare ar fi prețul. Pentru el, F50 GT rămâne o piesă unică de istorie auto, un legendar Ferrari pe care nicio sumă nu îl poate înlocui.