Fenomen rar: zece „goluri întunecate” observate în nori, deasupra unei insule nelocuite din apropierea Antarcticii

Într-o imagine spectaculoasă surprinsă din satelit, zece formațiuni neobișnuite, asemănătoare cu niște „goluri întunecate” în stratul de nori, au fost observate în 2016 deasupra insulei Heard, un teritoriu nelocuit al Australiei, aflat în sudul Oceanului Indian, la aproximativ 1.500 de kilometri nord de Antarctica. Fotografia, realizată de satelitul Landsat 8, a stârnit interesul cercetătorilor datorită aspectului extrem de pronunțat și al formei neobișnuite a acestor structuri atmosferice.

Potrivit NASA Earth Observatory, fiecare dintre aceste formațiuni are un diametru mediu de aproximativ 13 kilometri, dimensiune care scade ușor pe măsură ce acestea se îndepărtează de insulă. Fenomenul este cu atât mai intrigant cu cât traseul lor inițial spre nord-est se schimbă brusc, aproape la 90 de grade, un comportament rar întâlnit în cazul acestor curenți de aer.

Ce sunt vârtejurile von Kármán și cum se formează

Specialiștii au identificat fenomenul ca fiind un exemplu de vârtejuri von Kármán, un tip de perturbare atmosferică ce apare atunci când vântul întâlnește un obstacol natural, precum o insulă sau un munte. Fluxul de aer este „rupt” de prezența acestuia, formând o serie de vârtejuri care alternează direcția de rotație, dispuse în două șiruri paralele.

Numele lor provine de la fizicianul maghiar-american Theodore von Kármán, primul care a descris acest proces natural. În cazul insulei Heard, vârtejurile sunt generate de Mawson Peak, un vulcan activ cu altitudinea de 2.700 de metri, situat în centrul insulei. Deși vulcanul este mai mic decât alte formațiuni care produc frecvent acest tip de vârtej, el a generat și în trecut fenomene similare, însă sub forme mai „clasice”, cum s-a întâmplat în noiembrie 2015.

În mod obișnuit, vârtejurile von Kármán creează dâre lungi și subțiri de nori care urmează direcția curenților de aer. Exemple clare au fost observate deasupra Insulei Guadalupe din Mexic în 2012 sau în 2015 de-a lungul coastei atlantice a Africii, în zona Insulelor Canare. Ceea ce face însă fotografia din 2016 atât de remarcabilă este faptul că, în locul norilor subțiri, au apărut găuri compacte, perfect aliniate, ca niște „ferestre” prin care se vede cerul de deasupra stratului dens de nori.

Unul dintre aspectele care i-a intrigat pe meteorologi este schimbarea bruscă de direcție a șirului de vârtejuri, aproape perpendiculară pe traiectoria inițială. Această abatere este pusă pe seama rafalelor extrem de puternice din regiune, cunoscute sub numele de Furious Fifties, vânturi vestice care pot depăși 80 km/h și care domină apele din jurul Antarcticii.

Ce spun cercetătorii

Forma „găurilor” din nori ar putea fi explicată prin combinația dintre un strat de nori excepțional de dens și mișcarea energică a vârtejurilor. În mod normal, turbulențele creează doar zone de nor mai rarefiat, însă aici grosimea neobișnuită a norilor a făcut ca doar centrul fiecărui vârtej să fie complet curățat de vapori, rezultând astfel acele cercuri întunecate vizibile din spațiu.

Heard Island, având o suprafață de doar 368 km² și fiind nelocuită, oferă un cadru ideal pentru astfel de fenomene să fie observate fără interferența activităților umane. Totuși, faptul că acest tip de vârtejuri apare relativ rar aici face ca imaginea din 2016 să fie o raritate, mai ales în forma sa atât de pronunțată și contorsionată.

Fenomenul surprins de satelitul Landsat 8 nu este doar o curiozitate vizuală, ci și o oportunitate pentru cercetători de a înțelege mai bine modul în care topografia insulelor izolate influențează mișcările atmosferice. Acest tip de observații este valoros nu doar pentru meteorologie, ci și pentru studiile climatice, întrucât oferă indicii despre cum interacționează curenții puternici cu barajele naturale.

Dacă astfel de formațiuni vor mai fi observate deasupra insulei Heard în viitor, ele ar putea deveni un caz de studiu pentru comportamentul vârtejurilor în condiții extreme, la granița dintre climatul subantarctic și cel oceanic.