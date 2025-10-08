Femeile sunt de două ori mai expuse la depresie și au mai multe variante genetice asociate, indică un studiu

Un studiu genetic de ultimă oră arată că femeile poartă o „povară” genetică mai mare pentru depresie decât bărbații, întărind observația epidemiologică potrivit căreia femeile sunt, în medie, de circa două ori mai afectate de-a lungul vieții. Lucrarea, publicată în Nature Communications, a identificat 16 variante genetice asociate depresiei la femei, față de opt la bărbați, pe baza unei meta-analize sex-specifice la scară mare. Rezultatele sugerează mecanisme biologice parțial distincte pe sexe, alături de factorii sociali și de mediu deja documentați.

Analiza a inclus cinci cohorte internaționale din Australia, Țările de Jos, SUA și Regatul Unit, totalizând peste 130.000 de femei și 64.000 de bărbați cu depresie majoră, respectiv peste 290.000 de persoane fără diagnostic, ceea ce o face cea mai amplă cercetare axată pe diferențele de sex în depresie de până acum. O parte din variante sunt comune ambelor sexe, dar autorii găsesc indicii pentru un „higher burden” genetic la femei, posibil datorat unor variante specifice acestora, notează The Guardian.

Ce spune concret studiul și cum diferă femeile de bărbați

În termeni simpli, o „variantă genetică” este o schimbare minusculă în ADN care, luată individual, are efect foarte mic; însă mii de astfel de semnale pot compune un risc poligenic cumulativ. În noua lucrare, cercetătorii de la QIMR Berghofer au descoperit aproape dublu numărul de variante asociate la femei față de bărbați, ceea ce ar putea ajuta la explicarea diferenței de prevalență observate la nivel populațional. Totuși, multe semnale sunt împărtășite între sexe, deci nu vorbim de două „tipuri” complet diferite de depresie, ci de accente diferite în arhitectura genetică, precizează ABC News.

Un rezultat notabil este corelația genetică mai puternică, în rândul femeilor, între depresie și trăsături metabolice precum indicele de masă corporală sau sindromul metabolic. Autorii notează că aceste legături ar putea explica de ce, clinic, femeile cu depresie raportează mai frecvent schimbări de greutate sau nivel de energie alterat. Această direcție deschide întrebări despre interacțiunile dintre căile biologice ale dispoziției și metabolism, cu potențiale implicații pentru prevenție și tratament diferențiate pe sexe.

ce înseamnă pentru diagnostic, tratament și limitările de reținut

Pe termen scurt, rezultatele nu schimbă ghidurile clinice, dar oferă o hartă mai fină a regiunilor genomice implicate, ceea ce ar putea ajuta, în timp, la dezvoltarea unor intervenții mai țintite sau la rafinarea scorurilor de risc genetic. Experți independenți subliniază că descoperirile consolidează ipoteza unei contribuții biologice reale la diferențele de sex în depresie și că, pe măsură ce mecanismele sunt clarificate, s-ar putea contura tratamente adaptate femeilor și bărbaților.

Este esențial însă să fie înțelese și limitele. Eșantioanele au inclus în principal persoane de origine europeană, ceea ce restrânge generalizarea către alte populații. De asemenea, numărul femeilor cu diagnostic a fost aproximativ dublu față de bărbați; autorii au rulat analize suplimentare pentru a reduce riscul ca acest dezechilibru să „umfle” diferențele, dar precauția rămâne necesară până la replicări în cohorte mai diverse. Contextul științific mai larg arată că, dincolo de genetică, factorii sociali, traumele și accesul la îngrijire rămân determinanți majori ai riscului de depresie.

de ce contează acum și ce urmează

În ultimul deceniu, studiile genomice la scară mare au accelerat, dar puține au separat riguros datele pe sexe. Faptul că această meta-analiză găsește diferențe robuste stimulează o schimbare de paradigmă: proiectarea de cercetări, inclusiv studii clinice, care să țină cont de sex de la început, pentru a înțelege mai bine răspunsul la tratament și evoluția bolii. Deja, alte echipe raportează hărți genetice tot mai bogate ale depresiei, completând tabloul cu sute de loci noi și sugerând că biologia depresiei este împărțită între regiuni cerebrale și căi sistemice, nu un singur „gen al depresiei”.

Pentru publicul larg, mesajul-cheie rămâne echilibrat: genetica poate crește vulnerabilitatea, dar nu decide singură destinul. Stilul de viață, suportul social, accesul la psihoterapie și medicația adecvată joacă un rol crucial. Dacă tu sau cineva apropiat vă confruntați cu simptome de depresie (tristețe persistentă, anhedonie, tulburări de somn/apetit, idei de inutilitate), cereți ajutor specializat — medicul de familie sau un psihiatru/psiholog poate orienta către opțiuni validate științific. Cercetarea de față adaugă o piesă importantă la puzzle, dar nu înlocuiește îngrijirea clinică.

Nota redacției Playtech: Articolul rezumă rezultatele studiului sex-stratificat publicat în Nature Communications și acoperirea sa în presa științifică; pentru detalii tehnice, consultați lucrarea originală și descrierile de pe PubMed/PMC.