Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
12 sept. 2025 | 08:47
de Iulia Kelt

Femeile din Epoca de Piatră, îngropate cu la fel de multe unelte ca bărbații, conform unui studiu. Motivul pentru care se întâmpla asta

ȘTIINȚĂ
Femeile din Epoca de Piatră, îngropate cu la fel de multe unelte ca bărbații, conform unui studiu. Motivul pentru care se întâmpla asta
Studiu legat de ritualurile de înmormântare la femeile din Epoca de Piatră / Foto: Fox News

Un studiu recent arată că femeile și copiii din Epoca de Piatră erau înmormântați alături de unelte din piatră, contrazicând stereotipurile privind rolurile de gen în comunitățile preistorice.

Pe malul nordic al lacului Burtnieks din Letonia, situl arheologic Zvejnieki a devenit una dintre cele mai importante surse de informații despre viața și moartea comunităților din Epoca de Piatră, scrie Popular Science.

Un cimitir neolitic ce rescrie istoria

Utilizat timp de peste 5.000 de ani, între circa 7.500 î.e.n. și 2.500 î.e.n., cimitirul a rămas neatins până în anii 1960, când a fost descoperit întâmplător în timpul lucrărilor la o carieră de pietriș.

Vezi și:
Cercetătorii au creat un diamant hexagonal cu 50% mai dur decât cel clasic
Cum scapi de răul de mișcare: Genul de muzică care ar putea să rezolve, de fapt, problema

Primele săpături sistematice au avut loc între 1964 și 1978, iar ulterior, între 2005 și 2009, arheologii au reluat cercetările. Până în prezent, au fost identificate 330 de morminte, ceea ce face din Zvejnieki unul dintre cele mai mari cimitire din Epoca de Piatră descoperite în Europa.

Printre cele mai spectaculoase descoperiri se numără cazul unei adolescente, cunoscută sub denumirea de „înmormântarea 211”, alături de care au fost depuse nu mai puțin de 45 de obiecte din piatră: o secure, lame, fragmente de silex și un răzuitor.

Un astfel de inventar bogat demonstrează că statutul și rolurile femeilor erau mult mai complexe decât se credea inițial.

Studiul care răstoarnă stereotipurile despre „bărbatul vânător”

Un nou studiu publicat pe 10 septembrie 2025 în revista PLOS One aduce dovezi suplimentare că femeile și copiii erau la fel de des înmormântați cu unelte din piatră ca și bărbații.

Echipa condusă de dr. Aimée Little, de la Universitatea din York, a analizat detaliat obiectele descoperite în mormintele de la Zvejnieki, în cadrul proiectului „Stone Dead”.

Rezultatele arată că uneltele aveau un rol central în ritualurile funerare, fiind depuse fie ca obiecte noi, fie fragmentate intenționat ca parte a unor ceremonii.

„Rezultatele noastre contrazic stereotipul ‘Man the Hunter’, care a dominat mult timp interpretările arheologice”, afirmă dr. Little. Această concepție influențase chiar și modul în care se stabilia sexul unor schelete, pe baza obiectelor din inventar.

Concluziile sunt susținute și de coautoarea studiului, dr. Anđa Petrović de la Universitatea din Belgrad, care subliniază că practicile funerare reflectă importanța uneltelor nu doar pentru bărbați, ci și pentru femei și copii.

În plus, cercetătorii au observat că practica spargerii deliberată a uneltelor se regăsește și în alte situri din statele baltice, ceea ce sugerează o tradiție ritualică comună în regiune.

O nouă perspectivă asupra comunităților preistorice

Aceste rezultate deschid noi întrebări despre rolurile sociale și spirituale din Epoca de Piatră. Departe de imaginea simplistă a femeii preocupate doar de activități domestice, noile descoperiri arată că acestea aveau acces la aceleași simboluri și obiecte de prestigiu ca bărbații.

Pentru arheologi, fiecare lamă de silex sau fragment de secure nu este doar o piesă de muzeu, ci o cheie care dezvăluie relația dintre viață, moarte și identitatea indivizilor din cele mai vechi comunități europene.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Elon Musk îl atacă pe seful ChatGPT, Sam Altman, după interviul acordat lui Tucker Carlson. Moartea controversată a unui angajat OpenAI, sub lupă
Elon Musk îl atacă pe seful ChatGPT, Sam Altman, după interviul acordat lui Tucker Carlson. Moartea controversată a unui angajat OpenAI, sub lupă
Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă
Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă
Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult
Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult
Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh
Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh
Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor
Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor
Filmul animat „Elio” de la Disney și Pixar ajunge pe Disney+ luna aceasta. Când vezi pe platforma de streaming animația îndrăgită de toată lumea
Filmul animat „Elio” de la Disney și Pixar ajunge pe Disney+ luna aceasta. Când vezi pe platforma de streaming animația îndrăgită de toată lumea
„Deasemeni” sau „De asemenea”, cum este corect? Mulţi greşesc în vorbire
„Deasemeni” sau „De asemenea”, cum este corect? Mulţi greşesc în vorbire
Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial
Site-ul pentru cartea electronică de identitate, clonat. MAI avertizează românii să acceseze doar portalul oficial
Revista presei
Adevarul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul iubirii 15-21 septembrie. 5 zodii cunosc dragostea adevărată
Playtech Știri
Ce naționalitate are soțul Andei Adam și ce afaceri are în străinătate. A mai fost căsătorit și are o fiică
Playtech Știri
Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...