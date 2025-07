Noi detalii despre moartea lui Felix Baumgartner. Un martor la căderea sa a povestit ultimele secunde de viaţă ale paraşutistului: “Încă respira, se chinuia să respire”

Un accident petrecut în stațiunea italiană Porto Sant’Elpidio a zguduit întreaga lume a sporturilor extreme. Celebrul parașutist austriac Felix Baumgartner, cunoscut pentru salturile sale spectaculoase și pentru curajul de a testa limitele umane, și-a pierdut viața în urma prăbușirii unei parapante motorizate. Pe măsură ce ancheta avansează, ies la iveală informații tulburătoare despre ultimele sale momente.

În ziua tragediei, medicul italian Giuseppe Frigerio, aflat în concediu în regiunea Le Marche, se îndrepta către un turneu local de darts. A ajuns la locul evenimentului cu câteva minute înainte de ora 16:00. La 15:55, o parapantă motorizată a început să piardă altitudine și s-a prăbușit cu putere între două piscine ale unui complex hotelier.

„Am fost șocat. A căzut ca o rachetă. Nu am intervenit imediat, pentru că motorul pierdea combustibil, dar am sunat urgent la 112 și am raportat ce am văzut. Bărbatul părea inconștient și se chinuia să respire”, a declarat Frigerio pentru presa italiană.