Familia Simonei Halep se mărește. Bucurie dublă pentru viitorii părinți: ”O pereche de gemeni”

Simona Halep, una dintre cele mai iubite și respectate sportive din România, are parte de o veste care i-a umplut inima de bucurie: va deveni din nou mătușă. Fratele ei mai mare, Nicolae Halep, urmează să devină tată pentru a treia și a patra oară. Soția sa, Luminița, este însărcinată cu gemeni, iar întreaga familie este în culmea fericirii.

Simona Halep va avea încă doi nepoței

Deși Simona nu are copii, legătura ei cu nepoții este una extrem de apropiată. Are deja doi nepoței — o fetiță pe nume Tania și un băiețel, Stere — care îi aduc bucurie și zâmbete în viața personală. Acum, familia se pregătește să întâmpine încă doi micuți care vor dubla bucuria.

Nicolae Halep, deși o prezență discretă în spațiul public, a jucat un rol esențial în cariera surorii sale. Deși a cochetat cu tenisul în copilărie, a ales un alt drum profesional, însă a fost cel care i-a deschis Simonei poarta către sportul alb. Drumurile mamei împreună cu Simona pentru a-l lua de la antrenamente au devenit momentul declanșator pentru pasiunea care avea să o propulseze pe Halep în topul mondial.

Astăzi, Simona Halep, la 34 de ani, este de două ori câștigătoare de Grand Slam — la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019). Deși viața personală i-a adus un divorț și încă nu a devenit mamă, dragostea și implicarea în viața nepoților au fost constante.

Vestea a fost dată pe un grup de Facebook

Anunțul privind venirea gemenilor a fost făcut pe pagina Simona Halep Lovers, unde familia Halep a transmis un mesaj plin de emoție: