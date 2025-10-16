Familia mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni, distrusă de durere. Fetiţa o strigă neîncetat, motivul pentru care băiatul va fi scos de la şcoală

Durere fără margini în familia tinerei mame din Curtea de Argeş, ucisă pe trecerea de pietoni din cartierul Berceni, Bucureşti. În timp ce femeia este condusă pe ultimul drum, fetiţa ei de doar doi ani se află încă în spital, unde îşi strigă mama neîncetat. Familia trăieşte o dramă cumplită, iar băiatul cel mare urmează să fie scos de la şcoală, incapabil să mai facă faţă traumelor.

Familia femeii ucise pe trecerea de pietoni din Berceni, sfâșiată de durere

Tragedia a lovit fulgerător familia din Curtea de Argeş. Femeia de 35 de ani a fost lovită mortal pe trecerea de pietoni din Berceni de un şofer de 20 de ani, chiar în timp ce traversa strada împingând căruciorul fiicei sale. Reporterul WOWbiz a stat de vorbă cu tatăl victimei, un om distrus de durere, care abia îşi găseşte cuvintele.

”O ţine de mână și o strigă numai: mama mea”, a povestit, printre lacrimi, tatăl tinerei. ”Pe fată au operat-o la picior. Suntem fericiți că nu are nimic la cap, doar la picior. Cu ea a rămas o noră de-a mea. O ţine mereu de mână. Dar o strigă întruna, mama mea, și îţi rupe sufletul când o auzi…”, a adăugat el.

Sicriul femeii a fost adus în satul natal, unde comunitatea se pregăteşte să o conducă pe ultimul drum. Între timp, în spital, micuţa continuă să întrebe de cea care i-a dat viață, fără să înţeleagă ce s-a întâmplat.

Motivul pentru care băiatul cel mare al femeii va fi scos de la şcoală

Băiatul de 14 ani al femeii trăieşte o traumă greu de imaginat. El a fost cel care o sunase pe mama sa în acea zi fatidică, rugând-o să vină să-l ia de la şcoală. Câteva minute mai târziu, femeia era lovită mortal pe trecerea de pietoni.

”Ba da, a venit băiatul azi-noapte. Inițial a zis că el nu vrea să plece de la sora lui, că stă cu sora lui la spital. I-am luat un doctor pentru consiliere, pentru că el a fost la faţa locului. Pe el l-au sunat. De mâine începe consilierea la psiholog”, a povestit tatăl.

Bărbatul a decis să-l scoată temporar pe băiat de la şcoală, pentru ca acesta să nu rămână singur în Bucureşti şi să poată fi aproape de familie.

”O să merg la București să-l scot de la școală și să-l aduc aici, că nu are cine să stea acolo cu ei. De-aia nici pe ea nu am dus-o acasă, să nu o vadă băiatul și să-și amintească. Am adus-o direct aici, la capelă”, a spus cu lacrimi în ochi.

”Aş vrea să se facă dreptate”

Soţul femeii era la muncă în momentul tragediei și a aflat totul abia după ce colegii i-au dat vestea. De atunci, familia se agaţă de singurul lucru care le mai dă putere: fetiţa de aproape doi ani, care o strigă mereu pe mama ei.

”Aş vrea să se facă dreptate”, a spus tatăl femeii, devastat.

În satul din Argeş, oamenii se pregătesc să o conducă pe tânăra mamă pe ultimul drum, într-o tăcere sfâşietoare, în timp ce o familie întreagă încearcă să înţeleagă de ce viaţa le-a fost sfărâmată într-o clipă.