Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
16 oct. 2025 | 09:05
de Diana Dumitrache

Familia lui Diane Keaton a anunţat cauza morţii actriţei. S-a stins pe 11 octombrie, la 79 de ani
Diane Keaton, una dintre cele mai îndrăgite actriţe de la Hollywood (Foto: Profimedia)

Actrița americană Diane Keaton, laureată a premiului Oscar, a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani, din cauza unei pneumonii, a anunțat familia să într-un comunicat transmis revistei People.

Familia lui Diane Keaton, anunţ despre cauza morţii

„Familia Keaton este foarte recunoscătoare pentru mesajele extraordinare de dragoste şi sprijin pe care le-a primit în ultimele zile în numele iubitei lor Diane, care a murit din cauza unei pneumonii la 11 octombrie”, se arată în comunicat.

Rudele actriței Diane Keaton au transmis că oricine dorește să-i cinstească memoria poate face donații către cauze umanitare dragi acesteia:

„Ea iubea animalele şi era fermă în sprijinul acordat comunităţii fără adăpost, aşa că orice donaţii în memoria ei către o bancă locală de alimente sau un adăpost pentru animale ar fi un tribut minunat şi foarte apreciat pentru ea.”

Diane Keaton a încetat din viață în California, după o carieră remarcabilă care s-a întins pe mai bine de cinci decenii. Considerată o prezență unică în cinematografia americană, Keaton a devenit o figură emblematică după rolul său premiat cu Oscar în filmul „Annie Hall” (1977) – o producție inspirată în mare parte din propria ei viață, regizată de Woody Allen, care i-a fost partener de scenă și fost iubit.

Vestea morții lui Diane Keaton a șocat Hollywood-ul

De-a lungul carierei, Keaton a jucat în numeroase filme de referință, printre care „Nașul” și continuările sale, „Reds”, „Marvin’s Room”, „Something’s Gotta Give”, „Father of the Bride” și „The First Wives Club”.

Vestea morții sale a șocat Hollywood-ul, mai ales că actrița nu mai apăruse în public de câteva luni, însă nu se anunțase nicio problemă gravă de sănătate.

Potrivit unei surse apropiate, citată de People, starea de sănătate a lui Keaton „s-a deteriorat foarte brusc” în ultimele luni, iar „nici măcar mulţi dintre prietenii ei de lungă durată nu erau pe deplin conştienţi de ceea ce se întâmpla.”

Numeroase personalități din industria filmului, printre care Woody Allen, Jane Fonda, Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Meryl Streep, i-au adus omagii publice. Diane Keaton nu s-a căsătorit niciodată. Ea lasă în urmă două surori mai mici, Dorrie și Robin, și doi copii adoptați, fiica Dexter (adoptată în 1996) și fiul Duke (adoptat în 2001).

„Maternitatea m-a schimbat complet. Este cea mai umilitoare experienţă pe care am trăit-o vreodată”, mărturisea ea într-un interviu.

