Facturile dublate la curent au venit și cu TVA majorat la 21%. De ce s-a aplicat scumpirea pentru consumul pe luna iulie, în loc de august

Românii au început să primească facturile pentru consumul de electricitate din luna iulie, iar mulți dintre ei au avut un șoc când au văzut sumele de plată. Liberalizarea completă a pieței de energie, intrată în vigoare la 1 iulie 2025, s-a suprapus cu temperaturile ridicate din vară și cu introducerea unui TVA mai mare, de 21%, aplicat chiar și pentru consumul din iulie, deoarece facturile au fost emise după 1 august. Toate aceste schimbări au făcut ca soldurile să fie, în unele cazuri, chiar duble față de luna anterioară.

Facturile la curent, mai mari chiar și pentru consum redus

Un exemplu este cel al lui Răzvan, client Electrica Furnizare din Brașov, care locuiește într-un apartament de două camere la poalele Tâmpei. Deși nu are aer condiționat și consumul său a rămas constant, în jur de 90 kWh, factura pentru iulie a ajuns la 135 de lei, dublu față de iunie, când plătise doar 61 de lei.

O situație similară întâmpină și Radu, tot din Brașov, client al aceleiași companii. El a consumat 212 kWh în iulie și trebuie să plătească 335 de lei. În iunie, pentru un consum chiar mai mare – 233 kWh – factura lui fusese de 186 de lei.

Aceste diferențe arată că scumpirea nu este doar o chestiune de consum, ci și de noile condiții aplicate după liberalizarea pieței și creșterea TVA-ului.

Zonele afectate de caniculă, lovite și mai puternic

În regiunile unde căldura extremă din iulie a forțat oamenii să folosească aerul condiționat aproape permanent, facturile au explodat și mai mult. În București, Andreea a primit o factură de 378 de lei pentru 250 kWh, în timp ce Alina, clientă PPC Energie, are de plată peste 230 de lei – dublu față de luna iunie.

Cristina, clientă Hidroelectrica, a consumat tot în iulie, dar factura ei a crescut cu 70% față de luna anterioară, ajungând la 170 de lei.

Aceste exemple arată că, pentru consumatorii din zonele urbane expuse la caniculă, impactul facturilor este resimțit și mai acut.

TVA-ul de 21% aplicat și pentru consumul din iulie

Unul dintre motivele principale pentru care facturile au crescut atât de mult este aplicarea TVA-ului majorat. Deși consumul s-a înregistrat în luna iulie, facturile au fost emise după 1 august, moment în care noul TVA de 21% intrase deja în vigoare.

„Factura pentru consumul aferent lunii iulie 2025 se va emite în perioada următoare, pentru care se aplică TVA-ul de 21%, conform reglementărilor fiscale în vigoare”, au explicat reprezentanții PPC Energie pe pagina de Facebook, ca răspuns la întrebările consumatorilor.

Această măsură a creat confuzie, mulți români considerând nedrept faptul că impozitul nou se aplică retroactiv pentru consumul realizat anterior.

Regularizările și codul de bare pentru consumatorii vulnerabili

Pe lângă creșterile de preț și TVA, unele facturi pe iulie includ și regularizările pentru consumul din prima jumătate a anului. Această practică, obișnuită în industrie, a amplificat însă frustrarea consumatorilor, pentru că a făcut facturile și mai greu de înțeles.

Tot în această perioadă, pe facturi apare în premieră și un cod de bare special destinat consumatorilor vulnerabili. Aceștia vor beneficia de un voucher lunar de 50 de lei oferit de stat, pe care îl vor putea folosi pentru plata facturilor la oficiile poștale. Pentru ceilalți clienți, codul respectiv nu are nicio funcționalitate.

Liberalizarea completă a pieței, factor decisiv în noile costuri

De la 1 iulie 2025, consumatorii de energie electrică nu mai beneficiază de prețuri plafonate. Înainte de această dată, tarifele erau fixate în funcție de consum:

0,68 lei/kWh pentru cei care consumau sub 100 kWh pe lună,

0,80 lei/kWh pentru consum între 100 și 300 kWh,

1,30 lei/kWh pentru consum de peste 300 kWh.

Odată cu liberalizarea, fiecare român plătește prețul negociat în contractul său cu furnizorul. Iar acest lucru, combinat cu valul de căldură din iulie și cu TVA-ul majorat, a transformat facturile într-o povară pentru multe familii.