Facturi mai mari la încălzire, de la 1 noiembrie. Estimări pentru o garsonieră şi un apartament cu două camere

Odată cu apropierea iernii, românii se pregătesc nu doar pentru temperaturile scăzute, ci și pentru o creștere semnificativă a facturilor la încălzire. Modificările fiscale anunțate pentru luna noiembrie aduc o schimbare importantă în costurile de întreținere, iar impactul va fi resimțit în special de cei care locuiesc la bloc.

Creștere a TVA-ului la energia termică, de la 5% la 11%

De la 1 noiembrie, cota de TVA pentru energia termică se majorează de la 5% la 11%, măsură care va afecta direct facturile la încălzire din această iarnă. Schimbarea vine într-un moment în care mulți români se confruntă deja cu cheltuieli crescute pentru utilități, iar sezonul rece aduce în mod tradițional un consum mai mare de energie.

Potrivit estimărilor, costurile medii pentru încălzire vor crește cu zeci de lei lunar, în funcție de tipul locuinței și de eficiența sistemului de termoficare. În cazul apartamentelor mai mari, diferențele devin și mai evidente.

Estimări pentru sezonul rece 2025

Datele furnizate de Liga Asociațiilor de Proprietari HABITAT arată că, în luna noiembrie 2024, atunci când TVA-ul era de 5%, costurile medii pentru încălzire erau considerabil mai mici. O garsonieră plătea între 145 și 150 de lei, un apartament cu două camere în jur de 220 de lei, iar unul cu trei camere ajungea la aproximativ 279 de lei.

Cu aplicarea noii cote de TVA de 11%, estimările pentru iarna 2025 arată o creștere vizibilă. O garsonieră va ajunge să plătească în jur de 159 de lei, un apartament cu două camere aproximativ 233 de lei, iar unul cu trei camere aproape 300 de lei, mai exact 294 de lei.

Aceste sume au fost calculate pe baza consumului mediu din anul precedent și oferă o imagine generală a creșterii de costuri.

Diferențele între sistemele de încălzire centralizată și cele proprii

Nici cei care au centrale termice individuale nu scapă de creșterile de preț. Chiar dacă facturile lor depind în mare parte de consumul propriu, poziția apartamentului și gradul de izolare termică influențează semnificativ costul final.

Raportat la prețul plafonat al gazelor, de 0,31 lei/kWh, diferențele dintre încălzirea centralizată și cea cu centrală proprie sunt destul de mici — de ordinul câtorva lei. Totuși, acestea devin mai evidente în cazul apartamentelor cu trei camere, unde suprafața mai mare implică un consum mai ridicat.

Astfel, în timp ce un apartament conectat la sistemul centralizat poate plăti în jur de 294 de lei, unul cu centrală proprie ar putea ajunge la costuri similare, în funcție de eficiența centralei și de nivelul de izolație al clădirii.

Facturile reale pot fi chiar mai mari

Specialiștii subliniază că estimările prezentate sunt doar orientative și se bazează pe scenarii optimiste. În realitate, valoarea finală a facturilor va depinde de mai mulți factori — consumul individual, eficiența instalației de încălzire, dar și gradul de reabilitare termică al blocului.

Locuințele neizolate corespunzător sau cele aflate la etajele extreme (ultimul etaj sau parter) vor resimți cel mai puternic efectul majorării TVA-ului. În aceste cazuri, facturile pot depăși valorile medii calculate, mai ales în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.

Pentru multe familii, adaptarea la noile costuri va însemna o gestionare mai atentă a consumului și, acolo unde este posibil, investiții în eficiență energetică.