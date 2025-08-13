Ultima ora
13 aug. 2025 | 12:04
de Badea Violeta

Cultură generală și teste / Quiz
„Face sens”, greşeala din limba română de care mulţi nu sunt conştienţi. Este o traducere greşită din engleză, cum spunem corect
Expresia incorecta pe care romanii o folosesc adesea fara sa stie

În conversațiile cotidiene, mulți români folosesc expresia ”face sens” fără să realizeze că aceasta reprezintă o traducere literală din englezescul ”makes sense”. Deși este foarte răspândită, această formulare nu este corectă din punct de vedere gramatical în limba română. Forma corectă, recomandată de lingviști, este ”are sens”.

Originea expresiei și de ce este greșită

Expresia ”face sens” a apărut sub influența limbii engleze, mai ales în mediul online și în conversațiile tinerei generații. În engleză, ”makes sense” se traduce direct ca ”face sens”, însă structura și logica gramaticală a limbii române nu permit această construcție.

Verbul ”a face” în română are alte conotații și nu poate fi folosit pentru a exprima sensul unei idei sau coerența unei afirmații. Astfel, utilizarea expresiei ”face sens” creează o greșeală subtilă, care poate părea inofensivă, dar este incorectă din perspectiva normelor limbii.

Cum spunem corect

Forma corectă și acceptată de dicționarele și manualele de gramatică românească este ”are sens”. De exemplu:

  • ”Explicația profesorului are sens, am înțeles ce a vrut să spună.”
  • ”Propunerea ta are sens, dar ar trebui detaliată puțin mai mult.”

Folosirea expresiei corecte transmite claritate și profesionalism, mai ales în scris sau în contexte oficiale. Lingviștii recomandă să fim atenți la influențele lingvistice externe și să păstrăm coerența și frumusețea limbii române, chiar și în expresii de zi cu zi.

Sfaturi pentru evitarea greșelii

Primul pas este conștientizarea: să recunoaștem că ”face sens” este o influență a englezei și să înlocuim automat cu ”are sens”. În comunicarea scrisă, este recomandat să recitim textele pentru a identifica aceste traduceri directe și să le corectăm.

De asemenea, consultarea dicționarelor și ghidurilor de limbă română ajută la verificarea expresiilor și la evitarea greșelilor frecvente. Chiar dacă ”face sens” este larg răspândită, micile corecturi de genul acesta contribuie la păstrarea purității și clarității limbii române.

În loc să imităm automat expresiile din engleză, este mai bine să folosim formulările corecte, care fac exact ce trebuie: transmit sensul în mod natural și corect.

