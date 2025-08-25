Fac sau nu profesorii grevă în prima zi de școală? Ce se va întâmpla, de fapt, pe 8 septembrie, un lider de sindicat a explicat tot

Profesorii nu vor intra în grevă generală pe 8 septembrie, în prima zi a noului an școlar, dar există șanse mari ca festivitățile de deschidere să fie boicotate la nivel național. Anunțul a fost făcut de președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, care a explicat că sindicatele din educație nu iau în calcul, pentru moment, blocarea totală a activității din școli, dar pregătesc acțiuni de protest pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă sistemul.

Tot atunci, cadrele didactice intenționează să organizeze un miting de amploare în fața Palatului Victoria, urmat de un marș până la Palatul Cotroceni. Liderul sindical a precizat că aceste acțiuni vin în urma nemulțumirilor provocate de măsurile adoptate de Guvern, despre care spune că afectează grav învățământul preuniversitar.

Boicot, nu grevă generală

În cadrul unei intervenții la Antena 3, Marius Nistor a clarificat poziția sindicatelor, subliniind că trebuie făcută distincția între boicotarea festivităților și declanșarea unei greve generale.

„În momentul de fază, e clar că există o opţiune mai mult decât serioasă ca festivităţile de începere a anului şcolar, în învăţământul preuniversitar, pe data de 8 septembrie să fie boicotate. Şi mi se pare normal ca acest lucru să fie rezultatul unui referendum declanşat la nivel național”, a declarat acesta.

Liderul Federației „Spiru Haret” a adăugat că boicotul nu presupune suspendarea cursurilor, ci doar refuzul profesorilor de a participa la ceremoniile organizate pentru începutul anului școlar.

Ce se întâmplă după 8 septembrie

Marius Nistor a explicat că, începând cu 9 septembrie, sindicatele pregătesc alte tipuri de acțiuni de protest, însă acestea vor fi decise la nivel național, împreună cu membrii organizațiilor din teritoriu.

„Nu se pune problema unei greve generale. Noi vorbim doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar. În 9 septembrie, încolo, vor fi alte acţiuni pe care le gândim la nivel național, de altă natură. Dacă va fi vorba de vreo grevă generală, asta o vom stabili împreună cu colegii noștri din țară”, a precizat președintele Federației „Spiru Haret”.

Aceste declarații vin în contextul în care, în ultima perioadă, profesorii au exprimat tot mai des nemulțumiri legate de condițiile de muncă, salarizare și măsurile adoptate de Guvern, care ar putea duce la noi tăieri în sistemul educațional.

Miting și marș până la Cotroceni

Un alt punct important din programul de proteste anunțat de sindicate este organizarea unui miting de amploare chiar în prima zi de școală.

Protestul se dorește a fi un semnal puternic către autorități, în special către Guvern și Președinție, pentru a trage un semnal de alarmă asupra problemelor cu care se confruntă profesorii și întregul sistem de învățământ preuniversitar.

Discuțiile cu Guvernul

Reprezentantul sindicatelor a mai anunțat că a existat deja o primă discuție cu ministrul Educației și ulterior negocieri cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Totuși, potrivit lui Nistor, Guvernul nu pare dispus să facă schimbări în ceea ce privește măsurile adoptate.

„Domnia sa nu vrea să schimbe absolut nimic, mergând pe ideea că, dacă ar renunţat la măsurile care au fost adoptate, măsuri care lovesc în învăţământul preuniversitar, atunci ar fi obligat să facă un pas înapoi şi vizavi de pachetul doi şi pachetul trei de măsuri, care poate să conducă la reducerea deficitului bugetar. I-am explicat domniei sale că a persista într-o greşeală este adevărata eroare pe care o poate comite un guvern”, a subliniat Marius Nistor.

Ce urmează pentru profesori și elevi

Deși greva generală nu este încă pe masă, tensiunile dintre sindicate și autorități arată că începutul de an școlar nu va fi unul liniștit. Profesorii par deciși să își facă vocea auzită, iar boicotarea festivităților din 8 septembrie ar putea fi doar primul pas dintr-un calendar mai amplu de proteste.

Elevii și părinții vor începe noul an școlar într-un climat de incertitudine, în care cursurile se vor desfășura normal, dar ceremoniile oficiale ar putea lipsi în multe școli. Totodată, presiunea pusă pe Guvern prin miting și marșul anunțat ar putea forța autoritățile să reia negocierile cu sindicatele pentru a evita declanșarea unei greve generale în perioada următoare.