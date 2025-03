Extratereștrii sunt reali? Documentarul „The Age of Disclosure” ridică vălul secretului

Dacă încă nu crezi în existența extratereștrilor, ai rămas în urmă. The Age of Disclosure, documentarul regizat de Dan Farah și prezentat la festivalul SXSW, aduce în prim-plan mărturii și dovezi uluitoare despre modul în care guvernul SUA a gestionat, timp de aproape 80 de ani, fenomenul UAP (fenomene anomale neidentificate), cunoscut anterior sub denumirea de OZN-uri.

Conform unor oficiali de rang înalt din cadrul armatei și serviciilor de informații, SUA au colectat tehnologii de origine nonumană încă din 1947. În plus, există dovezi despre vehicule care sfidează legile fizicii și chiar despre ființe inteligente care nu sunt de pe Pământ. Deși multe dintre aceste informații rămân clasificate, Farah a realizat acest documentar pentru a aduce la lumină adevărurile care pot fi legal dezvăluite, scrie Variety.

O mare parte din datele despre UAP-uri și posibilele tehnologii extraterestre sunt clasificate din motive de securitate națională. Dan Farah subliniază în documentarul său că tot ce este dezvăluit publicului ajunge, inevitabil, și la alte state. Printre marile puteri interesate de acest subiect se numără China și Rusia, iar competiția pentru înțelegerea și valorificarea tehnologiilor nonumane este acerbă.

„La început mă întrebam: Dacă aceste lucruri există, de ce nu ne spun nimic?” declară Farah. „Apoi am aflat răspunsul: această tehnologie ar putea aduce beneficii uriașe, dar poate fi folosită și de actori rău intenționați pentru a provoca distrugeri.”

Totuși, mulți experți consideră că abordarea guvernului american este una învechită. Printre vocile-cheie din The Age of Disclosure se numără Jay Stratton, fost oficial al Agenției de Informații pentru Apărare, și Lue Elizondo, fost membru al Programului Avansat de Identificare a Amenințărilor Aerospațiale (AATIP). Cei doi susțin că refuzul de a informa publicul creează mai multă confuzie și poate reprezenta chiar un pericol pentru securitatea națională.

Dovezi care schimbă totul

Unul dintre cele mai șocante aspecte prezentate în documentar este capacitatea UAP-urilor de a interfera cu echipamentele militare. S-au raportat cazuri în care astfel de obiecte au activat și dezactivat arme nucleare sau s-au deplasat cu viteze imposibil de atins pentru orice vehicul cunoscut de omenire. Aceste obiecte par să opereze într-un fel de „bule” în care timpul și spațiul funcționează diferit, oferindu-le abilitatea de a se mișca instantaneu fără combustie.

Mai mult, documentarul prezintă mărturii despre oameni care au suferit răni grave sau chiar au murit după ce au fost expuși la aceste fenomene. Energia necesară pentru astfel de deplasări depășește de sute de ori cantitatea generată zilnic de Statele Unite, ceea ce sugerează o tehnologie mult mai avansată decât orice cunoaștem.

O nouă eră a dezvăluirii?

Farah și echipa sa speră că documentarul The Age of Disclosure va ajuta la schimbarea percepției publice asupra acestui subiect și va impulsiona eforturile pentru desecretizarea unor informații esențiale. De altfel, presiunea publicului este crucială, deoarece politicienii sunt sensibili la ceea ce alegătorii lor consideră important.

Un punct-cheie al filmului este faptul că adevăruri fundamentale despre univers nu ar trebui să fie controlate doar de un singur guvern sau de o mână de oameni din servicii secrete. Umanitatea și-a pus dintotdeauna întrebări despre existența altor forme de viață, iar acum, când dovezile sunt mai solide ca niciodată, este timpul ca aceste informații să fie accesibile tuturor.

Documentarul lui Dan Farah este doar începutul. În prezent, există inițiative bipartizane în SUA care vizează adoptarea unor legi ce vor obliga guvernul să ofere mai multe detalii despre UAP-uri și posibila lor origine extraterestră. Ce se va întâmpla mai departe? Deocamdată, răspunsul rămâne clasificat.