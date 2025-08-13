Explozie puternică la o locuință din județul Bacău. Patru persoane au fost rănite, dintre care două în stare gravă

O puternică explozie s-a produs miercuri într-o locuință din localitatea Letea Veche, județul Bacău, deflagrația fiind urmată de un incendiu care a necesitat intervenția de urgență a pompierilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), patru persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă.

Explozie urmată de un incendiu la o locuință din județul Bacău

Conform primelor informații, victimele aflate în cod roșu – doi adulți – au suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului. Celelalte două persoane rănite, un adult și un adolescent de 14 ani, au arsuri pe circa 25% din corp și sunt încadrate în cod galben medical.

„Astăzi, în localitatea Letea Veche, județul Bacău, s-a produs o explozie la o locuință, soldată cu 4 victime: 2 victime cod roșu (adulți) cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, respectiv 2 victime cod galben (un adult și un minor în vârstă de 14 ani) cu arsuri pe aproximativ 25% din suprafața corpului. La fața locului au intervenit de urgență 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj SMURD, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple, 3 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Incendiul generat de explozie a fost lichidat în totalitate”, au transmis autoritățile.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, precum și echipaje din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Incendiul provocat de explozie a fost lichidat complet de echipele de intervenție. Victimele au fost stabilizate și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Menționăm că, în funcție de evoluția stării pacienților, suntem pregătiți să efectuăm transferuri către alte unități medicale. Departamentul pentru Situații de Urgență se află în permanentă legătură cu Ministerul Sănătății pentru coordonarea intervenției și a măsurilor necesare.”

Cauza deflagrației urmează să fie stabilită în urma unei anchete.