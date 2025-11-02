Explozie puternică într-un supermarket din Mexic: peste 23 de morți. Cauza deflagrației

O explozie devastatoare a transformat o zi obișnuită de cumpărături într-un coșmar în Hermosillo, capitala statului Sonora, din nordul Mexicului. În timp ce întreaga țară se pregătea să celebreze Ziua Morților, una dintre cele mai importante sărbători mexicane, un supermarket al lanțului Waldo’s a devenit scena unei tragedii cumplite, soldată cu pierderea a zeci de vieți omenești.

Bilanț tragic: peste 23 de morți și 11 răniți

Guvernatorul statului Sonora, Alfonso Durazo, a anunțat că explozia s-a soldat cu cel puțin 23 de morți, printre care și copii.

„În acest moment, avem 23 de morți și 11 răniți. Din păcate, printre victime se află și minori”, a declarat Durazo într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Deflagrația s-a produs în plin centru al orașului, iar impactul a fost atât de puternic încât a distrus o mare parte din clădire. Fumul dens și flăcările au acoperit rapid zona, iar echipele de salvare au intervenit de urgență pentru a stinge incendiul și a salva supraviețuitorii.

Răniții au fost transportați la mai multe spitale din oraș, unde primesc îngrijiri medicale. Autoritățile locale au mobilizat resurse suplimentare pentru a sprijini familiile afectate și pentru a asigura tratamentele necesare celor răniți.

„Am ordonat o anchetă aprofundată și transparentă pentru a stabili cauzele accidentului și a determina responsabilitățile care se impun”, a mai precizat guvernatorul.

Primele concluzii: un transformator, posibil punctul de pornire al exploziei

Deși ancheta este încă în desfășurare, primele informații oferite de parchetul statului Sonora indică o cauză probabilă de natură tehnică. „Ipoteza de lucru este că evenimentul a fost accidental, iar ancheta se concentrează asupra unui transformator care se afla în interiorul magazinului”, a transmis parchetul într-un comunicat publicat pe platforma X.

Explozia ar fi fost declanșată de o defecțiune la acel transformator, ceea ce a dus la o reacție în lanț urmată de un incendiu puternic.

„De îndată ce pompierii vor autoriza accesul în interior (…), va fi posibil să se determine cu precizie cauzele incendiului”, au precizat anchetatorii.

Procurorul general al statului, Gustavo Salas, a declarat că majoritatea deceselor au fost cauzate de inhalarea de gaze toxice, conform concluziilor preliminare ale serviciului medical legist.

Reacția autorităților și valul de solidaritate

În semn de compasiune față de victime și familiile lor, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Ea a prezentat condoleanțe „familiilor și apropiaților persoanelor decedate”, subliniind că statul mexican va sprijini toate eforturile pentru a face lumină în această tragedie.

Tragedia s-a produs în contextul în care Mexicul sărbătorea „Día de los Muertos”, una dintre cele mai colorate și pline de semnificație tradiții naționale. În acest weekend, milioane de mexicani își onorează rudele trecute în neființă, decorând altare și organizând procesiuni în memoria celor dragi.

Ironia amară a sorții a făcut ca, în acest an, ziua dedicată comemorării morților să fie marcată de o tragedie reală, care a adus durere și doliu într-o comunitate întreagă.

Ancheta continuă, dar speranțele sunt puține

La ore întregi după explozie, pompierii continuau să lucreze printre ruinele clădirii pentru a identifica eventuale victime și a preveni reaprinderea incendiului. Echipele de anchetă analizează fiecare detaliu al instalației electrice pentru a stabili cu exactitate locul de unde a pornit deflagrația.

Chiar dacă ipoteza principală indică o cauză accidentală, autoritățile nu exclud complet alte variante până la finalizarea raportului tehnic complet. Guvernatorul Durazo a promis transparență totală și sancționarea celor responsabili, dacă se va dovedi că neglijența umană a jucat un rol în acest incident dramatic.