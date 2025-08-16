Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
16 aug. 2025 | 17:02
de Ioana Bucur

Explozie puternică într-un apartament din Cernavodă. Zeci de locatari au fugit din imobil speriați

Actualitate
Explozie puternică într-un apartament din Cernavodă. Zeci de locatari au fugit din imobil speriați
Foto: Facebook

Panică sâmbătă după-amiază în Cernavodă, după ce o explozie puternică s-a produs într-un apartament dintr-un bloc de locuințe de pe strada Medgidia. Deflagrația a zguduit clădirea și i-a făcut pe zeci de locatari, printre care și copii, să iasă în grabă din imobil pentru a se salva. Un bărbat de 60 de ani, proprietarul apartamentului unde s-a produs explozia, a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce autoritățile au demarat cercetările pentru a stabili cauza incidentului.

Explozie într-un bloc din Cernavodă

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, explozia s-a produs în interiorul unei locuințe aflate la etajul al treilea. Proprietarul apartamentului, un bărbat de 60 de ani, a fost rănit în urma suflului și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, fiind conștient și cooperant în momentul intervenției.

În urma incidentului, 20 de persoane aflate în bloc s-au autoevacuat. Printre acestea s-au numărat și cinci copii, care au ieșit împreună cu părinții lor în stradă. Din fericire, nicio altă persoană nu a fost rănită, însă suflul exploziei a provocat pagube materiale: mai multe geamuri au fost sparte, iar locuința afectată a suferit distrugeri semnificative.

La fața locului au intervenit pompieri, echipaje SMURD și reprezentanți ai poliției, care au asigurat zona și au început cercetările. De asemenea, specialiștii din cadrul companiei de gaze au verificat instalațiile pentru a elimina orice risc de producere a unui nou incident.

Cauza exactă a deflagrației urmează să fie stabilită în urma anchetei. Primele ipoteze indică o posibilă acumulare de gaze în interiorul apartamentului, însă doar expertiza tehnică va confirma acest lucru.

Autoritățile reamintesc populației cât de important este ca instalațiile de gaze să fie verificate periodic și utilizate conform normelor de siguranță, pentru a preveni evenimente tragice.

