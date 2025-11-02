Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat: zeci de oameni evacuați de urgență. Ce au descoperit pompierii la fața locului

Ultima ora
02 nov. 2025 | 09:36
de Daoud Andra

O explozie puternică a zguduit, duminică dimineață, un bloc de locuințe din municipiul Râmnicu Sărat. Potrivit primelor informații, deflagrația ar fi fost provocată de acumulări de gaze în interiorul unui apartament. Din fericire, nu au fost raportate victime, iar locatarii au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Explozie la primele ore ale dimineții

Incidentul s-a produs în jurul orei 6:52, pe strada Aleea Aninului, conform publicației opiniabuzau.ro. Explozia a fost suficient de puternică pentru a disloca ușa apartamentului în care s-a produs, dar nu a generat un incendiu ulterior. În momentul producerii deflagrației, aproximativ 50 de persoane au ieșit singure din clădire, urmând instrucțiunile de siguranță până la sosirea pompierilor.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău – două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor calificat. Pompierii au verificat integritatea imobilului și au asigurat zona pentru a preveni orice risc suplimentar.

Autoritățile au confirmat că nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale minore. Deflagrația a afectat ușa și ferestrele apartamentului în care s-a produs acumularea de gaze, iar locuințele din vecinătate au suferit ușoare deteriorări.

Autoritățile au deschis o anchetă

Reprezentanții ISU Buzău au transmis că, la scurt timp după explozie, la fața locului au ajuns și echipe ale distribuitorului de gaze și polițiști din cadrul IPJ Buzău, care au luat măsurile necesare pentru investigarea cauzei exacte a incidentului.

„Cetățenii au acționat corect, manifestând un comportament preventiv – au oprit alimentarea cu gaze și au ieșit din clădire până la sosirea echipelor specializate”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Buzău.

Specialiștii verifică acum instalațiile de alimentare cu gaze naturale pentru a stabili dacă defecțiunea s-a produs din cauza unei scurgeri sau a unei manevre neautorizate. Explozia nu a fost urmată de incendiu, iar clădirea nu prezintă pericol iminent de prăbușire.

Autoritățile le reamintesc locuitorilor importanța verificării periodice a instalațiilor de gaze și a utilizării aparatelor omologate, pentru a evita evenimente similare. Cu doar o zi în urmă, o explozie similară a avut loc în Timișoara.

