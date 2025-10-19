Explozie într-un bloc din Bistriţa. O persoană este rănită, locatarii s-au autoevacuat

O explozie s-a produs duminică într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuinţe din municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei. Incidentul a provocat panică printre locatari, care s-au autoevacuat imediat, înainte de sosirea echipajelor de intervenţie. Din fericire, nu s-au înregistrat victime multiple, însă o persoană în vârstă, aflată în apartamentul unde s-a produs deflagraţia, a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Explozie într-un bloc din Bistriţa

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bistriţa, la faţa locului au intervenit rapid mai multe echipaje – o autospecială de stingere, o autospecială de lucru la înălţime, o autospecială multirisc, una de descarcerare, o ambulanţă SMURD, o ambulanţă de terapie intensivă mobilă şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. În total, 17 persoane – 16 adulţi şi un copil – au fost evacuate din bloc ca măsură de siguranţă.

Victima, o persoană de vârstă înaintată, a fost găsită conştientă şi cooperantă. Aceasta a fost evaluată la faţa locului şi transportată ulterior la Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD Bistriţa de echipajul de terapie intensivă mobilă. Potrivit medicilor, starea sa este stabilă, atât din punct de vedere hemodinamic, cât şi respirator.

Pentru a preveni hipotermia locatarilor evacuaţi, un microbuz al ISU a fost trimis la faţa locului. După verificările efectuate de echipajele de intervenţie, toate persoanele s-au putut întoarce în apartamentele lor, întrucât nu s-au înregistrat acumulări de gaze sau monoxid de carbon.

Pagube materiale înregistrate

Pagubele materiale sunt limitate: ferestre sparte şi elemente de mobilier deteriorate în interiorul apartamentului în care s-a produs explozia.

Deşi primele informaţii indicau o posibilă acumulare de gaze naturale, măsurătorile efectuate ulterior cu detectoare nu au confirmat prezenţa acestora. O comisie de specialişti se află la faţa locului pentru a stabili cauza exactă a deflagraţiei.

ISU Bistriţa reaminteşte populaţiei importanţa verificării periodice a instalaţiilor de gaz şi electrice, precum şi respectarea normelor de siguranţă în locuinţe, pentru a preveni astfel de incidente care pot avea consecinţe grave.