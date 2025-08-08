Experiența unui român în vacanță în Albania. Sejurul i-a lăsat un gust amar: „Este o mare păcăleală, oameni răi care vor să te păcălească”

Albania, una dintre destinațiile de vacanță care a câștigat popularitate printre români în ultimii ani, a stârnit recent o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale, în special în grupul de Facebook Forum Albania. Un turist român, care s-a întors dezamăgit dintr-un sejur în stațiunea Ksamil, a publicat un mesaj dur, exprimându-și nemulțumirea și dezgustul față de experiența avută. Postarea sa a generat reacții diverse pe grupul menționat.

Aspectele care l-au nemulțumit la vacanța în Albania

„Am să vă spun părerea mea sinceră despre Albania. Este o mare păcăleală. Dezamăgitor, oameni răi și care vor să te păcălească”, a scris turistul. Potrivit relatării sale, el și grupul său de prieteni au fost întâmpinați cu prețuri exorbitante încă din prima zi. Pentru două șezlonguri cu umbrelă li s-au cerut 50 de euro, în ciuda unei înțelegeri anterioare.

„Au încercat să spună că în față e mult mai scump, cu toate că eu am vorbit cu ei dinainte și i-am întrebat cât costă. Un cocktail 16€, iar la barul de alături același cocktail era 7€”, a explicat acesta. Mâncarea a fost un alt punct sensibil. „Dacă nu sunteți mâncători de fructe de mare și pește, nu prea aveți opțiuni. Aseară am mâncat la Poda, pentru prima dată ceva bun – 60€ pentru două persoane, paella”, a completat el.

Cu toate acestea, chiar și acel moment pozitiv a fost umbrit de atitudinea localnicilor: „Oamenii sunt răi, credeți-mă pe cuvânt. Nu știu să se comporte cu oamenii”.

Postarea s-a încheiat cu o concluzie categorică: „Pentru mine și grupul meu a fost urât. Plajele sunt mici, înghesuite, statuia cu palma – o atracție turistică – este oribilă și are o coadă infernală. Nu recomand sub nicio formă. Am fost în destule vacanțe ca să îmi dau seama că este la pământ cu absolut tot. Pentru cei care plănuiți o vacanță și nu ati luat-o deja, părerea mea e să vă găsiți altă țară”, a conchis românul nemulțumit.

Alți turiști l-au contrazis

Postarea a provocat reacții intense și împărțite. Unii i-au dat dreptate, confirmând că stațiunea Ksamil poate fi aglomerată, cu servicii și prețuri nejustificat de mari. Alții, însă, au ținut să contrazică vehement afirmațiile făcute.

„Am câțiva ani de când merg vară de vară în Ksamil. Oameni mai faini și de treabă n-am întâlnit în alte părți. Dacă ați mers cu aere și figuri de Mamaia sau Costinești, logic că primiți ce oferiți”, a scris un alt membru al grupului.

Un alt turist a completat: „Albania este o țară superbă, oamenii amabili, mâncarea bună și prețurile mai mult decât decente. Multe locuri de vizitat, nu doar plaje”.

Au existat și comentarii care au punctat diferențele clare dintre stațiuni: „Noi suntem în Gjirokastër și oamenii sunt extraordinar de amabili. Mâncarea e foarte bună, la prețuri mult sub România”.

„Sunt plaje mult mai frumoase decât Kamay Beach (unde este acea mână), care au alte atracții și nu sunt atât de înguste (Foga Beach, African Beach, Ohana Beach, Sea la Vie Beach etc. etc.) și sunt localuri mult mai ieftine pe principală, cu mâncare mult mai gustoasă decât pe plajă… Noi, 3 persoane, nu am cheltuit 60€ la o masă”, a fost un alt comentariu.

„Nu recomanzi Ksamil, înțeleg, are unele minusuri. Dar unii din noi care am fost la Vlorë sau alte locuri, am observat diferența și știm de ce recomandăm dacă ar fi. Albania diferă în funcție de mare și stațiune, nu poți cataloga un tot din cauza unei stațiuni”, a mai comentat cineva.

Deși experiențele sunt împărțite, un lucru e clar: Albania nu este o destinație omogenă, iar un sejur nereușit într-o stațiune nu ar trebui să definească întreaga țară. Ca în orice destinație, succesul unei vacanțe depinde de așteptări, alegeri și, uneori, de noroc.