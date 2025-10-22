EXPERIENȚĂ Samsung Galaxy Z Fold7 – povestea telefonul pliabil la maturitate. Monstrul de productivitate și divertisment la care alți giganți doar visează să ajungă

În timp ce piața telefoanelor pliabile a explodat în doar câțiva ani, cu foarte mulți producători încercându-și norocul pe acest segment premium, Samsung continuă să facă legea în piață, iar Galaxy Z Fold7 este cel mai recent exemplu că aceste instrumente de eficiență maximă în deplasare nu mai sunt doar un moft.

După câțiva ani în care Samsung a făcut salturi incrementale de design și performanță în gama Z Fold, cel mai recent membru al familiei pare să fie rezultatul multor ani de experimente și investiții fabuloase în cercetare și dezvoltare. Este un telefon atât de subțire când este deschis, doar 4,2 milimetri, încât atunci când îl folosești închis (8,9 milimetri), ai toate șansele să fii convins că utilizezi un smartphone uzual. Este o plăcere să-l folosești și deși este atât de subțire, în nicio secundă nu pare firav, ci trainic. În continuare este rezistent la apă și praf (IP48), dar ce încerc să descriu este mai degrabă o emoție, decât o specificație tehnică. Faptul că nu mârâie, nu scârțâie, nu joacă vreo balama chiar și după săptămâni întregi de utilizare intensă, funcționează ca o confirmare a anduranței.

Îl deschizi, îți aduce aminte de o tabletă sau o carte ce îți facilitează parcurgerea unui volum mare de informații într-un timp scurt. Lucrezi eficient la două ferestre și toată partea de multitasking este atât de organic integrată încât nu am simțit niciodată nevoia să deschid un manual pentru a profita la maxim de amalgamul de funcții pe care Samsung le-a împachetat în acest computer de buzunar. Dacă mai ai în vedere și întregul ecosistem Galaxy AI, tinde să fie din ce în ce mai greu să găsești ceva de reproșat pliabilului de top de la Samsung pe 2025.

Menționam în titlu sintagma ”la care alți giganți doar visează să ajungă”. Ideea este următoarea. Se vehiculează de câțiva ani că Apple lucrează la un smartphone pliabil, iar recenta lansatul iPhone Air alimentează și mai mult scenariile din mediul online. În timp ce cel mai subțire telefon Apple de 5,6 milimetri vine însă cu compromisuri semnificative pe partea de autonomie, în testele mele de autonomie, Galaxy Z Fold7 s-a comportat impecabil. Într-un test de redare 4K ultra HD pe YouTube a unui clip video fără întrerupere cu luminozitatea ecranului la 50%, am obținut 16 ore și 15 minute pe ecranul extern și 14 ore și 30 de minute pe ecranul intern de nu mai puțin de 8 inci în diagonală. Acestea valori te țin departe de priză fără emoții pentru două zile. Va fi interesant de văzut dacă gigantul din Cupertino, când inevitabil va lansa un gadget similar, se va apropia cât de cât de această performanță.

Samsung Galazy Z Fold 7 – specificații tehnice

Carcasa aduce cel mai subțire și mai ușor Fold de până acum, cu 8,9 mm grosime la închidere și 215 g, dar și un ecran frontal mai lat pentru tastare comodă în mers. Balamaua Armor Flex a fost reproiectată cu structură de șină duală și profil de tip „picătură de apă” pentru a reduce vizibil vizualul cutei și a dispersa uniform solicitările. Materialele sunt de ultimă generație: Armor Aluminum în ramă și balama, Corning Gorilla Glass Victus 2 și Gorilla Glass Ceramic 2, plus o placă de titan sub displayul pliabil; stratul de UTG a fost îngroșat cu 50% pentru o rezistență mai bună la stresul repetat de pliere. Sunt genul de modificări invizibile la prima vedere, dar care explică senzația de soliditate la utilizare zilnică.

Ecranul principal Dynamic AMOLED 2X ajunge acum la până la 2.600 niți și crește la circa 8 inci pe aria activă, cu 11% mai mult față de generația anterioară, în timp ce ecranul extern a fost lărgit la 6,5 inci pentru ergonomie mai bună în modul telefon. Un detaliu atipic, dar foarte practic, este tehnologia „Sunglasses Friendly Display”, care limitează la aproximativ 1% pierderea de luminozitate atunci când privești prin ochelari de soare polarizați, acolo unde panourile cu polarizare liniară pot pierde aproape toată lumina utilă. Practic poți urmări conținut sau poți folosi hărți în plin soare fără compromis major de vizibilitate.

Platforma Snapdragon 8 Elite for Galaxy este calibrată pentru sarcini intensive și procese AI locale, cu îmbunătățiri consistente pe CPU, GPU și NPU, iar bateria de 4.400 mAh promite autonomie de o zi întreagă, cu un reper intern de până la 24 de ore la redare video continuă. One UI 8 valorifică formatul pliabil prin gesturi și scurtături pentru Multi Window, inclusiv noul Stashed Window, plus comenzi rapide pentru split-screen și pop-up view, astfel încât să alternezi rapid între aplicații sau să le folosești în paralel. În practică, combinația dintre ecrane, procesor și optimizări de interfață transformă telefonul într-o stație mobilă de lucru și divertisment.

Samsung Galazy Z Fold 7 – abilități de captură

Sistemul foto trece la un ansamblu de nivel „Ultra”: cameră wide de 200 MP, ultra-wide de 12 MP și tele de 10 MP cu zoom optic 3x, însoțite de selfie-uri de 10 MP atât pe cover, cât și pe ecranul principal. Captura este susținută de 10-bit HDR pentru gamă de culori mai largă și contrast mai profund, Nightography îmbunătățit și un motor ProVisual mai rapid pentru reducerea zgomotului și detalii mai curate, zi sau noapte. Pe partea de editare, Generative Edit primește Suggest Erases și afișare side-by-side, iar Audio Eraser poate elimina zgomote nedorite direct din Galerie. Suita Galaxy AI include Gemini Live cu partajare de ecran, Circle to Search cu sugestii în jocuri și drag-and-drop pentru rezultate AI între aplicații, toate rulate într-un cadru de securitate extins Knox cu stocare criptată dedicată datelor personale.

În practică, dincolo de cifrele de mai sus și particularitățile AI, acesta s-ar putea să fie cel mai bun telefon pentru poze pentru majoritatea utilizatorilor indiferent de scenariul de utilizare. Zoom-urile fabuloase nu sunt doar un artificiu de marketing și chiar dacă ajungi la 30x, poți vedea surprinzător de bine ce se află în capătul celălat al unui câmp, al unui oraș. În niciun moment nu ai sentimentul acela de culori pictate, de acuarelă pe hârtie. Chiar dacă este clară utilizarea inteligenței artificiale pentru îmbunătățirea rezultatului, algoritmul cu pricina nu te rupe de realitate, cum am mai văzut la alte smartphone-uri. Inclusiv pe zona 0,6x, 1x, 2x, ai toate motivele să te bucuri de rezultate indiferent de nivelul de lumină ambientală. Expunerea este corectă și se păstrează între camere, acuratețea cromatică nu dă niciodată rateuri și nici nu intră vorba de aberații cromatice pe la colțuri sau margini.

Pe zona de portret, din nou, sunt convins că AI-ul joacă un rol, dar nu îmi aduc aminte în review-urile din anii trecuți ca separația de fundal să funcționeze atât de bine, atât de eficient în a separa un subiect de fundal. Până și încețoșarea frunzelor se face organic, pe planuri, nu este radicală din start. Ai impresia aceea de DSLR în care înțelegi foarte bine ce se află în planul 1, planul 2, planul 3. Selfie-urile sunt și ele încărcate de detalii, fără înfrumusețare automată cu AI. Stabilizarea nu a fost niciodată mai eficientă și chiar dacă îți tremură un pic mâna când sunteți mai mulți în cadru, te poți aștepta la o strălucire naturală imortalizată plăcut în ochii tuturor participanților la poză.

Ultimul aspect pe care vreau să-l mai menționez ține de abilitățile de captură pe timp de noapte. Am făcut niște teste uzuale în pivniță și noul Galaxy Z Fold7, în opinia mea, a strălucit. Cu un mix de expuneri de până la 4 secunde, ISO crescut și High Dynamic Range (HDR), detaliile de pe pereți s-au păstrat foarte bine. Din nou, nu pare acuarelă și, deși am făcut imaginile din mână, fără vreun punct de sprijin, un fir subțire de lumină a fost suficient ca să poți citi de pe sticle la câțiva metri. Este genul telefon care, în mod autentic, te ajută să vezi pe întuneric.

Samsung Galazy Z Fold 7 – scenarii de utilizare care fac diferența

Fascinant, în opinia mea, cu noul Galaxy Z Fold7 este însă altceva, mixul absolut grozav de performanță, productivitate, divertisment și inteligență artificială. Cu Galaxy AI treci semnificativ mai rapid printr-o serie stufoasă de scenarii, în timp ecranul intern de dimensiuni generoase te ajută să lucrezi concomitent în mai multe ferestre și, în mod autentic, să lucrezi în deplasare. Mai jos, voi ilustra câteva scenarii ca să-ți dai seama de ce acest telefon ar putea fi partenerul ideal pentru eficiență sporită într-o sumedenie de situații cât se poate de reale.

Când documentezi și redactezi pe fugă, deschizi Chrome și Samsung Notes în paralel, iar Fold7 devine un birou mobil în care lucrezi natural la două ferestre. Ții o a treia aplicație „ascunsă” în Stashed Window ca să o readuci instant când ai nevoie, fără să-ți rupi fluxul. Dacă vrei clarificări pe un PDF sau pe o pagină complicată, pornești Gemini Live cu Screen Sharing, arăți pe ecran ce te interesează și pui întrebări contextuale. Rezultatele AI le tragi pur și simplu în notițe prin Drag & Drop, exact ca pe un desktop, sau ii ceri direct lui Gemini să ți le salveze în notițe.

După o sesiune foto, treci direct la editare pe ecranul mare. Cu Enhanced Generative Edit ștergi cabluri, guri de canal sau reflexii cu Suggest Erases, iar comparația side-by-side te ajută să decizi rapid dacă păstrezi versiunea editată. Pentru clipurile trase în oraș, activezi Audio Eraser din Galerie, iar zgomotele recurente precum vântul sau traficul sunt detectate și estompate automat, astfel încât să obții un sunet curat pentru TikTok, Reels sau YouTube Shorts fără exporturi suplimentare pe laptop.

În ședințe sau interviuri remote, fixezi videoconferința într-o fereastră și rulezi Gemini în pop-up ori split-screen; pui întrebări despre slide-uri, ceri rezumate și extragi acțiuni fără să părăsești call-ul. Pentru note semnificativ mai bine organizate, apelezi la Note Assist și salvezi ideile în timp real, apoi trimiți un sumar echipei. Datele personale pe care AI le folosește rămân izolate în Knox Enhanced Encrypted Protection, cu cheile păstrate în Knox Vault, astfel încât fluxul cu AI să fie util, dar și conform așteptărilor de confidențialitate.

Pentru gaming, Fold7 este grozav. Am făcut câteva sesiuni intense de Call of Duty și nu doar că nu s-a încălzit, dar cu texturile de înaltă rezoluție descărcate și detaliile maxime active, în nicio clipă nu s-a pus problema de sacadări sau întreruperi ciudate. În plus, când te joci pe ecranul mare, nu mai cauți pe alt dispozitiv soluții pentru un boss din Genshin Impact sau pentru vreo misiune. Pornești Circle to Search în timpul jocului, încercuiești elementul care te blochează și primești explicații în fereastră plutitoare, cu articole și clipuri la momentul exact din gameplay. Informația rămâne peste joc, așa că nu pierzi contextul și nu întrerupi sesiunea, iar tu decizi dacă deschizi linkurile după match sau vrei doar un hint rapid.

În călătorii, îți pui Fold7-ul în modul carte și deschizi Interpreter în split-screen ca să ții o conversație naturală cu un localnic, fiecare văzând traducerea pe partea lui de ecran. Când trebuie să faci o rezervare la telefon, activezi Live Translate pentru apeluri, iar replica ta este tradusă în timp real, cu transcript salvat automat în Samsung Notes. Dacă vrei context rapid despre un reper de pe traseu, folosești Circle to Search peste hartă sau peste o fotografie făcută pe loc și primești explicații, program de vizitare sau imagini similare fără să părăsești aplicația. Îți continui drumul cu toate detaliile traduse, notate și sincronizate, fără să te frustreze schimbul între aplicații.

În producție de conținut, înregistrezi un interviu de 40 de minute și îl trimiți în Transcript Assist ca să obții textul integral, rezumatul pe idei și citate cheie. Din sumar îți compui rapid scriptul pentru short-uri, iar în Galerie cureți cadrele cu Generative Edit și Suggest Erases ca să scapi de fire, pancarte sau trecători neimportanți. Pentru clip, aplici Audio Eraser peste zgomotul de fond, iar subtitrările le generezi direct pe telefon, apoi le ajustezi pe ecranul mare cu gesturi. La final, tragi rezultatele AI în notițe prin drag-and-drop și ai gata atât clipul, cât și textul pentru descriere, fără să mai deschizi laptopul.

Samsung Galazy Z Fold 7 – concluzie

Folosesc noul Fold 7 de ceva timp și mi se pare pliabilul perfect, genul de gadget compact, subțirel, finuț, dar în același timp andurant, rapid și atrăgător. Îți ascunde o tabletă în buzunar, dar o face într-un mod discret, în timp ce un amalgam de funcții software ajutate de inteligență artificială te ajută să profiți la maxim de acel spațiu de lucru suplimentar. Terminalele pliabile nu mai sunt de mult timp un truc de marketing sau doar o dovadă a abilităților producătorului în materie de hardware, de asta avem și o concurență atât de acerbă pe segmentul de piață cu pricina. În opinia mea însă, Samsung este cel mai important jucător pe această zonă și, implicit, cu cele mai multe unități vândute, pentru că nu îți vinde doar un Fold, ci un întreg ecosistem de funcții ancorate într-un hardware competitiv de ultimă generație.