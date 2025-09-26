Experiență imersivă, în care confortul și designul se îmbină perfect, în București

Bucureștiul devine, până la finalul lunii noiembrie, locul ideal pentru pasionații de mobilier de lux. 360 Furniture Store, distribuitor exclusiv al brandului polonez Bizzarto în România, a deschis un pop-up store dedicat canapelelor premium. Vizitatorii pot experimenta direct confortul și eleganța care definesc acest brand, recunoscut pentru calitatea impecabilă și liniile sale atemporale.

Cu o tradiție de peste 15 ani în design și producție de mobilier tapițat, Bizzarto propune colecții de canapele, colțare și fotolii care combină ergonomia cu estetica modernă. Acest pop-up devine astfel mai mult decât un showroom temporar: este o invitație de a descoperi o experiență imersivă, în care confortul și designul se îmbină perfect.

O experiență imersivă în cinci universuri de design

Conceptul pop-up-ului a fost creat de duo-ul Victor Stancov, arhitect, și Diana Sumanaru, creative strategist, cunoscuți pentru proiectele lor îndrăznețe. Spațiul este împărțit în cinci „rooms” tematice, fiecare cu o personalitate distinctă. De la atmosfera intimă din The Mood Room, la energia vibrantă a La Roche Room sau liniștea calmă din The Zen Room, vizitatorii pot explora multiple fațete ale stilului Bizzarto.

Această diversitate transformă pop-up-ul într-un loc unde poți simți pe propria piele calitățile pieselor de mobilier: texturi plăcute, culori rafinate și o ergonomie atent studiată. Fiecare cameră devine un univers în sine, demonstrând cât de ușor pot fi integrate canapelele Bizzarto în interioare diferite, fie ele moderne, minimaliste sau clasice. Pentru tine, ca pasionat de design, este ocazia perfectă de a te inspira și de a găsi combinații care se potrivesc propriului spațiu.

Lansare cu influenceri și moment viral în social media

Deschiderea pop-up-ului a fost marcată de un eveniment exclusivist, la care au participat influenceri, vedete și specialiști din arhitectură și design interior. Atmosfera vibrantă, decorurile spectaculoase și cele cinci rooms tematice au fost intens distribuite pe rețelele sociale, transformând evenimentul într-un fenomen online. Feed-urile invitaților s-au umplut rapid de imagini și clipuri, iar locația a devenit „the place to be” al toamnei bucureștene.

Această vizibilitate pe social media nu doar că atrage un public curios, dar și demonstrează cum designul de calitate poate deveni un subiect de conversație la scară largă. Dacă iubești tendințele noi, pop-up-ul Bizzarto este locul ideal pentru a surprinde vibe-ul momentului și pentru a înțelege de ce confortul premium devine un stil de viață.

Pe lângă experiența vizuală și senzorială, organizatorii oferă și un avantaj concret pentru cumpărători. Până la sfârșitul anului, toate achizițiile de canapele Bizzarto beneficiază de o reducere de 20%. Este o ocazie rară de a aduce acasă piese de mobilier premium, versatile și durabile, la un preț avantajos.

Cristina Corban, reprezentant 360 Furniture Store, subliniază că acest parteneriat este „o misiune de a aduce publicului local o experiență de confort autentic, dublată de un design sofisticat și de calitate impecabilă”. La rândul lor, creatorii conceptului [simple:life], Victor Stancov și Diana Sumanaru, consideră că brandul Bizzarto aduce valoare oricărui spațiu și merita o prezentare pe măsură.

Pop-up-ul găzduiește și branduri complementare, precum Kaspa Lighting și Oom Glass, completând universul de design de interior propus. Fie că ești în căutarea unei canapele statement sau doar vrei să te inspiri din cele mai noi tendințe, acest spațiu efemer îți oferă o experiență memorabilă.

Deschis până la finalul lunii noiembrie, pop-up-ul Bizzarto devine destinația perfectă pentru oricine apreciază confortul autentic și designul atemporal. Dacă vrei să simți cu adevărat diferența pe care o aduce un brand premium, acesta este momentul ideal să descoperi personal universul Bizzarto.