Evenimentele și lansările pe care nu trebuie să le ratezi în martie. De la Coco Chanel la John Newman, de la Picasso vs. Einstein

Luna martie vine cu promisiunea unor evenimente de neratat, menite să satisfacă orice preferință culturală și artistică. De la expoziții și spectacole teatrale până la concerte live și lansări spectaculoase, agenda culturală a lunii martie oferă ceva pentru fiecare iubitor de artă și entertainment. Fie că ești pasionat de modă, muzică, teatru sau expoziții artistice, selecția următoare cuprinde cele mai interesante și captivante momente pregătite special pentru tine în această primăvară.

Coco Chanel și John Newman, vedetele evenimentelor din martie

Printre cele mai așteptate evenimente ale lunii se numără City Fashion Week, care va aduce în lumina reflectoarelor creațiile legendarei Coco Chanel. Între 15 și 18 martie, ai ocazia să descoperi reinterpretările contemporane ale pieselor iconice ale legendarei creatoare. Evenimentul propune o incursiune fascinantă în stilul emblematic al lui Chanel, fiind un prilej perfect să îți reîmprospătezi garderoba și să îți conturezi stilul vestimentar pentru sezonul primăvară-vară.

În plan muzical, luna martie îți rezervă o întâlnire cu John Newman, celebrul cântăreț britanic cunoscut pentru hituri precum „Love Me Again” și „Come and Get It”. Artistul va urca pe scena evenimentului special găzduit de Hala Laminor pe 8 martie, oferind fanilor săi o experiență live spectaculoasă și emoționantă. Pe lângă muzică, publicul va avea parte și de momente inedite, efecte vizuale și surprize menite să transforme seara într-un adevărat eveniment memorabil.

Teatru și artă – experiențe ce te vor captiva

Teatrul Național București aduce pe 13 martie premiera spectacolului „Secundar”, o piesă regizată de Alexandra Badea, care îi are în distribuție pe Crina Semciuc, Emilian Oprea și Istvan Teglas. Spectacolul promite să ofere o perspectivă profundă asupra relațiilor umane și a dilemelor contemporane, fiind perfect pentru iubitorii de teatru care își doresc o seară încărcată de emoție și reflecție.

Pentru o abordare mai relaxată, dar nu mai puțin captivantă, piesa „Picasso vs Einstein” este prezentată pe 13 martie la Teatrul Metropolis, avându-i ca protagoniști pe Alexandru Puiu și Istvan Teglas în rolurile celor două genii ale secolului trecut. Dialogul comic și profund între celebrul pictor și renumitul fizician este punctul forte al piesei, făcând din această reprezentație un spectacol inteligent și captivant.

Iubitorii de musical pot opta pentru „Familia Addams”, pusă în scenă de Răzvan Mazilu, ce va avea loc la Teatrul Excelsior pe 11 și 12 martie. Spectacolul, plin de muzică, dansuri și costume impresionante, continuă să atragă audiențe mari și oferă o atmosferă perfectă pentru o ieșire în familie sau cu prietenii.

În martie, teatrul se îmbină armonios cu alte forme de artă. Spectacolul „Picasso vs. Einstein”, care se va juca pe 13 martie la Teatrul Metropolis, propune o explorare unică a întâlnirii ipotetice dintre Pablo Picasso și Albert Einstein. Pentru toate recomandările culturale prezentate de IQOS, citiți varianta completă pe Urban.ro.