Evenimentele de neratat în luna în iulie – festivaluri, concerte, comedie și expoziții

Luna iulie transformă orașele din România în adevărate scene culturale, unde muzica, filmul, teatrul și arta stradală devin pretexte excelente pentru ieșiri în aer liber. Fie că preferi o seară cu jazz live într-o grădină urbană sau un concert exploziv în Piața Constituției, calendarul lunii are ceva pentru fiecare gust. Chiar și atunci când căldura devine copleșitoare, vei găsi motive să ieși din casă.

De la stand-up la rock alternativ, de la instalații de artă la blockbuster-ele verii, iulie este o lună plină de ocazii de a trăi orașul altfel. Iată cele mai relevante evenimente din care îți poți alege programul cultural.

Concerte și stand-up – de la Jennifer Lopez la Teo, Vio și Costel

Fără îndoială, cel mai așteptat moment al lunii este concertul Jennifer Lopez, care revine la București pe 27 iulie, în Piața Constituției, cu turneul global „Up All Night Live”. De la „Jenny from the Block” la „On The Floor”, artista promite un show memorabil, parte din festivalul Summer in the City.

În aceeași lună, la Arenele Romane, muzica continuă cu Morrisey (10 iulie), fostul solist The Smiths, urmat de legendarii chitariști Joe Satriani și Steve Vai (23 iulie), în cadrul turneului „Surfing with the Hydra 2025 Tour”. Pe 16 iulie, trupa VUNK cântă la Halele Carol, iar pe 26, VAMA urcă pe scena de la Arenele Romane. Rapperul DOC completează line-up-ul urban pe 23 iulie, tot la Halele Carol.

Dacă preferi umorul inteligent, Club 99 și Terasa TNB oferă o selecție bogată de spectacole de stand-up comedy. Pe 9 iulie, Dan Badea vine cu show-ul „Generația Chix”, urmat pe 10 iulie de Costel, Natanticu și Andrei Ciobanu. Pe 11 iulie, trio-ul consacrat Teo, Vio și Costel revine la Club99.

Filme, expoziții și alternative culturale în oraș

Cei care preferă răcoarea cinematografelor au de ales între mai multe premiere interesante. Pe 11 iulie, sosește pe ecrane noul „Superman”, semnat James Gunn, cu David Corenswet și Nicholas Hoult. Finalul lunii vine cu o avalanșă de titluri: „The End”, în regia lui Joshua Oppenheimer (18 iulie), „The Fantastic Four: First Steps”, comedia „Greu de măritat” cu Rebel Wilson și thrillerul „Dangerous Animals”, toate pe 25 iulie.

Pentru cinefilii nostalgici, Cinema Europa propune două weekenduri de colecție: între 11-13 iulie, retrospective dedicate curentului Nouvelle Vague și regizorului Fellini, iar între 18-20 iulie, un omagiu adus duo-ului Jack Nicholson & Faye Dunaway.

Nu lipsesc nici evenimentele alternative: instalații de artă efemere, expoziții neconvenționale și dans contemporan, pe care le poți descoperi pe străzile pietonale din centrul orașelor, fără să le fi plănuit. E luna perfectă să te lași surprins de oraș și să redescoperi spațiile culturale în aer liber.

