Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025
de Ozana Mazilu

Evenimentele care animă Bucureștiul în weekendul 22–24 august 2025
Foto: Romexpo

 

Ultimul weekend din această vară aduce în București o serie de evenimente menite să atragă publicul larg, de la festivaluri culinare și petreceri de amploare, până la proiecții cinematografice de artă. În perioada 22–24 august, locuitorii Capitalei și vizitatorii au la dispoziție opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber.

Petrecere aniversară la Romexpo, organizată de Kaufland

Romexpo devine în acest sfârșit de săptămână gazda unui eveniment de amploare organizat de Kaufland, care marchează 20 de ani de activitate pe piața din România. „Petrecere în familia ta” aduce pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică, între orele 14:00 și 22:00, activități interactive, muzică live și surprize pentru toate vârstele.

Evenimentul este gândit ca o sărbătoare deschisă publicului larg, cu spectacole pe scenă și zone dedicate familiilor și copiilor. Organizatorii promit o atmosferă de festival, cu accent pe divertisment și socializare, într-un spațiu generos, ușor accesibil bucureștenilor.

Festival de pește și fructe de mare la Berăria H

Pentru cei pasionați de gastronomie, Berăria H organizează în același interval de timp prima ediție a unui festival dedicat peștelui și fructelor de mare. Evenimentul va aduce în fața publicului preparate variate, de la calamari și creveți, până la caracatiță și midii, toate pregătite pe loc, în spațiul special amenajat pe malul lacului Herăstrău.

Pe lângă componenta culinară, festivalul include și momente artistice. Vineri seară va avea loc o serată cu specific machedonesc, iar sâmbătă publicul va putea urmări un concert susținut de Ionel Tudorache și taraful său. Atmosfera relaxată și programul diversificată transformă evenimentul într-o opțiune atractivă pentru cei care doresc să îmbine gastronomia cu muzica live.

Filme de artă la Cinema Europa

Cinefilii au parte, la rândul lor, de un eveniment dedicat. Cinema Europa propune un program special cu proiecții de filme semnate de regizori consacrați, precum Stanley Kubrick și Orson Welles. Sub titulatura „Filme pentru cei care nu doar privesc, ci analizează cinemaul”, selecția cuprinde capodopere cinematografice recunoscute la nivel internațional.

Proiecțiile vor avea loc pe parcursul celor trei zile de weekend și se adresează în special publicului interesat de filme de artă, care caută o experiență culturală diferită față de producțiile comerciale. Atmosfera intimă a cinematografului și programul atent curatoriat promit să transforme evenimentul într-un punct de atracție pentru comunitatea cinefilă din Capitală.

Weekendul 22–24 august 2025 oferă bucureștenilor și turiștilor o paletă variată de evenimente. De la concerte și petreceri de amploare la Romexpo, la experiențe culinare și muzicale pe malul Herăstrăului și până la proiecții de filme de artă la Cinema Europa, Capitala devine un oraș plin de opțiuni. Fiecare dintre aceste evenimente aduce un plus de diversitate și transformă ultimele zile de vară într-o ocazie de relaxare și divertisment pentru toate gusturile.

