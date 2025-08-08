Evenimente în București în weekendul 8–10 august 2025: ghid complet pentru planificare

Weekendul 8–10 august aduce în București și în zonele apropiate o selecție atractivă de evenimente muzicale și gastronomice. Găsești mai jos recomandări pentru fiecare gust: un festival mare de muzică, o experiență culinară internațională și opțiuni locale relaxante.

Summer Well Festival la Buftea — muzică internațională de top în aer liber

Festivalul Summer Well 2025 are loc între 8 și 10 august la Domeniul Știrbey din Buftea, în apropiere de București. Programul include artiști internaționali de prim-plan precum Snow Patrol, Empire of the Sun, La Femme, Banners, Elderbrook, Chloe Slater, Balu Brigada, EKKSTACY, MRCY, printre alții.

Biletele pentru o zi costă în jur de 350 de lei pentru 8 și 9 august și 395 de lei pentru 10 august. Abonamentul complet pentru toate cele trei zile este de aproximativ 525 de lei, la care se adaugă taxele de procesare.

Pentru transport, organizatorii pun la dispoziție autobuze dedicate din București, cu plecare din zona Clăbucet, la prețuri accesibile. Programul de plecare este vineri de la ora 15:30, iar sâmbătă și duminică de la 11:30. Returul se face până în jurul orei 4:00 dimineața.

Dacă ești pasionat(ă) de concerte internaționale într-un cadru de festival, acesta este evenimentul principal al weekendului.

Anatolian Food Fest pe bulevardul Kiseleff — bucătăria și cultura Anatoliei

Între 9 și 10 august, Anatolian Food Fest se desfășoară pe Bulevardul Kiseleff, în centrul Bucureștiului. Accesul este gratuit, iar programul se desfășoară zilnic între orele 10:00 și 23:00.

La festival vei găsi preparate autentice din gastronomia turcească: lahmacun, gözleme, kebaburi regionale, baclava, cataif, înghețată turcească, cafea la nisip și șerbet. Una dintre vedetele festivalului este specialitatea katmer, un preparat tradițional din Gaziantep, servit ca mic dejun.

Atmosfera este completată de momente artistice: dansuri tradiționale turcești, muzică live și spectacole de derviși rotitori. De asemenea, sunt organizate activități pentru copii, astfel că evenimentul este potrivit pentru întreaga familie.

Dacă vrei o experiență culinară și culturală diferită, într-un spațiu urban accesibil, Anatolian Food Fest este alegerea potrivită.

Concerte live la Berăria H — muzică românească pe terasa de lângă lac

Pe terasa Berăria H, situată pe malul lacului Herăstrău, au loc concerte live cu artiști români cunoscuți în fiecare seară a weekendului. Atmosfera este relaxantă, iar locația este ideală pentru o seară de vară petrecută cu prietenii.

Sâmbătă, 9 august, este programat un concert susținut de Vlăduța Lupău & Rapsozii Maramureșului, iar duminică, 10 august, scena este rezervată unei seri folk cu Mircea Vintilă, una dintre vocile emblematice ale muzicii românești.

Accesul la aceste concerte este, de regulă, gratuit sau presupune un consum minim. Locația este ușor accesibilă și oferă o vedere frumoasă spre lac, fiind potrivită pentru cinele târzii sau momentele de relaxare în aer liber.

Cum să-ți organizezi weekend-ul perfect

Prioritizează după preferințe

Summer Well este pentru tine dacă vrei o experiență completă de festival, cu muzică internațională și o atmosferă cosmopolită.

este pentru tine dacă vrei o experiență completă de festival, cu muzică internațională și o atmosferă cosmopolită. Anatolian Food Fest este ideal dacă preferi o experiență urbană, cu gastronomie autentică și evenimente culturale.

este ideal dacă preferi o experiență urbană, cu gastronomie autentică și evenimente culturale. Berăria H este locul perfect pentru seri relaxate, cu muzică live românească și socializare.

Planifică transportul

Pentru Summer Well, rezervă-ți din timp un loc în autobuzele oficiale sau organizează un transport alternativ. Festivalul are loc în afara orașului, la Buftea, deci este bine să ai un plan de deplasare și întoarcere. Evenimentele din oraș, precum cele de pe Kiseleff sau de la Berăria H, sunt ușor accesibile cu metroul sau alte mijloace de transport în comun.

Combină experiențele

Poți începe ziua cu un prânz savuros la Anatolian Food Fest, iar seara să o petreci la un concert relaxant la Berăria H. Dacă participi la Summer Well, este recomandat să dedici o zi întreagă festivalului, pentru a te bucura pe deplin de experiență.

Verifică ultimele informații

Înainte să pleci, consultă site-urile oficiale sau paginile de social media ale organizatorilor pentru a confirma programul, accesul, regulile de participare și eventualele modificări de ultim moment.

Cu acest ghid ai tot ce-ți trebuie pentru a-ți planifica un weekend complet, cu opțiuni diverse, de la muzică internațională la gastronomie orientală și seri folk lângă lac. Alege ce ți se potrivește și bucură-te de oraș!