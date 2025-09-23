Evenimente de neratat în București: ghid pentru weekendul 26–28 septembrie

Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025
Bucureștiul prinde viață într-un final de septembrie plin de evenimente variate – culturale, gastronomice, muzicale și urbane. Dacă vrei să profiți la maximum de weekendul 26–28 septembrie, iată o selecție clară și utilă pentru a-ți planifica timpul liber cu stil.

Street delivery: străzi pentru oameni, nu pentru mașini

Festivalul Street Delivery revine între 26 și 28 septembrie pe celebrul bulevard Arthur Verona. Timp de trei zile, zona va fi pietonală, iar traficul va ceda locul artiștilor, entertainerilor și celor pasionați de viața urbană. Vei putea participa la workshopuri, viziona performance-uri de teatru stradal, asculta muzică live, gusta street food de la food-truck-uri precum Arepas Colombianas sau PhoBar și admira artă urbană într-un spațiu inaccesibil traficului auto. Intrarea este liberă, iar distracția e garantată pentru toate vârstele.

Festival Unfinished: arta contemporană prinde contur în 2025

UNFINISHED Festival, ajuns la ediția a zecea, vine la București între 26 și 28 septembrie. Evenimentul pune în centrul atenției arta contemporană în toate formele sale – instalații vizuale, performance-uri experimentale, proiecții multimedia și instalații sonice. Scopul? Să spargă tiparele convenționale și să ofere publicului o experiență culturală inovatoare. Festivalul are loc în diverse spații urbane — galerii, curți interioare, zone alternative — și propune o perspectivă fresh asupra modului în care arta poate interacționa direct cu orașul.

Berăria H: gusturi de toamnă și muzică live pe terasă

La Berăria H, toamna începe cu stil: Sărbătoarea Mustului se desfășoară între 26 și 28 septembrie și aduce must proaspăt stors, mâncare la grătar, tuci și proțap într-o atmosferă autentică și tradițională. În plus, muzica live animă terasă:

  • Vineri, 26 septembrie – atmosfera se încălzește cu Maneleana & Light Orchestra.
  • Sâmbătă, 27 septembrie – scena e invadată de energie prin concertul Dan Ciotoi & Generic.
  • Duminică, 28 septembrie – se încheie cu o seară de folk emoționantă împreună cu Mircea Vintilă.

Această serie de activități e perfectă pentru cei care vor să se relaxeze și să se bucure de toamnă în stil românesc, cu muzică bună și gusturi tradiționale.

Rezumat personalizat:

Tipul evenimentului Ce oferă Unde
Festival urban creativ Street Delivery: artă, food, socializare stradală Strada Arthur Verona
Artă contemporană UNFINISHED – instalații și performance-uri experimentale Spații urbane neconvenționale
Gastronomie și muzică live Sărbătoarea Mustului la Berăria H Terasa Berăria H, Herăstrău

Weekendul 26–28 septembrie 2025 îți oferă opțiuni diverse: de la revitalizarea spațiilor publice la experiențe senzoriale urbane inedite și concluzionarea cu mâncare tradițională și muzică live. Indiferent de preferințe, Bucureștiul are ceva pregătit pentru fiecare gust.

