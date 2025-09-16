Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 13:02
de Ana Ionescu

Evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate: testele vor include itemi de tip PISA

EDUCAȚIE
Evaluările naționale din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi schimbate: testele vor include itemi de tip PISA
Evaluările naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi modificate FOTO: Arhiva Playtech

Evaluările naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi modificate, a anunțat ministrul Educației, Daniel David. Acestea vor integra itemi inspirați din testările PISA, cu scopul de a măsura mai multe competențe, nu doar cunoștințe teoretice.

Ministrul a precizat că săptămâna aceasta sau cel târziu săptămâna viitoare va fi emis un ordin de ministru care va oficializa aceste schimbări.

„Evaluările ar trebui să testeze mai multe competențe, nu doar ce ține strict de programă. În aceste probe vreau să văd și itemi în logica PISA, adică situații de viață care pun copilul în fața unor aplicații practice”, a explicat Daniel David.

Schimbări și pentru Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a

Reforma vizează și Evaluarea Națională susținută de elevii de clasa a VIII-a. Aceasta ar putea fi extinsă la mai multe discipline, nu doar la Limba română și Matematică.

Vezi și:
Când are loc Evaluarea Națională 2025. Calendar complet pentru elevii de clasa a VIII-a
Răspunsuri corecte Matematică Evaluare Națională 2025. Cum trebuiau rezolvate subiectele

Potrivit ministrului, până în toamna acestui an va fi prezentat un nou model, care va intra într-o etapă de dezbatere publică.

„Nu se pune problema să fie aplicat imediat, avem timp să discutăm și să alegem varianta cea mai potrivită”, a precizat oficialul.

Ministrul susține că România ar putea lua ca sursă de inspirație modelul francez, unde evaluările includ subteste la discipline precum Istorie, Geografie, Științe sau limbi străine.

Sindicatele salută schimbările

Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a salutat deschiderea ministerului: „Este prima dată când un ministru își asumă public faptul că evaluările trebuie să includă mai multe discipline, nu doar două.”

Raport oficial: evaluarea actuală este prea restrictivă

Un raport recent coordonat chiar de Daniel David arată că actuala Evaluare Națională este „prea restrictivă” și pune o miză prea mare într-un moment aflat încă în învățământul obligatoriu. Documentul recomandă extinderea testărilor, reducerea presiunii selecției și chiar posibilitatea ca liceele să organizeze probe de specialitate pentru o parte dintre locuri.

Printre alte propuneri din raport se numără: simplificarea programei, manuale mai aplicate, reglementarea fiscală a meditațiilor și integrarea reală a elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Calendarul pentru Evaluările Naționale 2026

Ministerul Educației a publicat deja un proiect de calendar pentru anul 2026, aflat în consultare publică. Potrivit acestuia:

  • Clasa a II-a (12 – 15 mai 2026) – probe la Limba română, Limba maternă, Matematică și Explorarea mediului.
  • Clasa a IV-a (19 – 21 mai 2026) – teste la Limba română, Matematică și Științe ale naturii, respectiv Limba maternă.
  • Clasa a VI-a (26 – 28 mai 2026) – probe la Limba română, Matematică și Științe, precum și Limba maternă.

Prin aceste schimbări, ministerul își propune să aducă evaluările din România mai aproape de standardele internaționale și să le transforme într-un instrument real de autocunoaștere pentru elevi și profesori.

Furtuna Zack lovește și România. Județele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente, rafale de 120 km/h
Recomandări
Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025
Orașele din România în care pierzi cel mai puțin timp în mașină. Bucureștenii stau peste 12 zile anual în ambuteiaje, arată Indexul de Trafic 2025
Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile
Activează modul avion pe telefon. Puțini știu de aceste 3 motive utile
Un post de televiziune britanic pregătește „Trump versus Adevărul”, înainte de vizita președintelui Statelor Unite în Regatul Unit. De ce îl va supăra pe liderul SUA
Un post de televiziune britanic pregătește „Trump versus Adevărul”, înainte de vizita președintelui Statelor Unite în Regatul Unit. De ce îl va supăra pe liderul SUA
Filmul de pe Netflix „Genie”: o comedie magică despre dorințe, alegeri și familie. De ce merită să îl adaugi în lista ta
Filmul de pe Netflix „Genie”: o comedie magică despre dorințe, alegeri și familie. De ce merită să îl adaugi în lista ta
Primele dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Ce metode plănuiau să folosească pentru destabilizarea ordinii publice
Primele dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Ce metode plănuiau să folosească pentru destabilizarea ordinii publice
UE revizuiește interdicția motoarelor cu combustie și promite sprijin extins pentru industria auto
UE revizuiește interdicția motoarelor cu combustie și promite sprijin extins pentru industria auto
Bucureștiul prinde viață: cele mai tari evenimente din weekendul 19-21 septembrie 2025
Bucureștiul prinde viață: cele mai tari evenimente din weekendul 19-21 septembrie 2025
Jose Carerras, preferatul publicului de la Unforgettable, deși pe scenă a urcat și Andrea Bocelli. Artistul spaniol a stat pe scenă mai mult decât era programat, într-un val de aplauze. Moment unic. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Jose Carerras, preferatul publicului de la Unforgettable, deși pe scenă a urcat și Andrea Bocelli. Artistul spaniol a stat pe scenă mai mult decât era programat, într-un val de aplauze. Moment unic. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Playtech Știri
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Playtech Știri
Cum să gătești ceapa de două ori mai repede și cu o aromă mult mai intensă. Oamenii de știință spun ca ai nevoie de un singur ingredient
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...