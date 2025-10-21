Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 13:13
de Andrei Simion

Europa, dezbinată privind accesul copiilor pe social media: 15 sau 16 ani, decizie parentală ori își face fiecare țară regulile

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Europa, dezbinată privind accesul copiilor pe social media: 15 sau 16 ani, decizie parentală ori își face fiecare țară regulile
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech/OpenAI)

Rețelele sociale au devenit o problemă dificilă pentru minori, nu doar prin expunerea la conținut destinat adulților, ci și prin proliferarea provocărilor periculoase, mai ales pe platformele de clipuri scurte precum TikTok, dar și pe Facebook sau Instagram, foarte populare în România, care au dus în unele cazuri la accidente grave și tragedii. În paralel, psihologii atrag atenția că timpul petrecut online poate eroda gândirea critică a copiilor și capacitatea lor de a filtra informația, mai ales când algoritmii recompensează atenția cu stimuli rapizi și validare socială imediată.

Pe acest fundal, liderii europeni încearcă să definească reguli comune pentru accesul minorilor pe social media. Discuția nu este doar despre vârsta minimă, ci și despre cine ar trebui să decidă: părinții, Bruxelles-ul sau fiecare capitală în parte. Rezultatul, deocamdată, este o dezbatere fragmentată.

Ce discută liderii europeni

În agenda curentă a UE, protecția minorilor online e calificată drept „deosebit de importantă”, iar mai multe state membre au susținut ideea unei „vârste digitale a majoratului” – un prag minim sub care accesul copiilor la platforme ar fi limitat sau condiționat. Opțiunile vehiculate pornesc de la 15 ani și merg până la 16 ani, în logica unor standarde mai stricte pentru colectarea de date și acces la conținut.

Totuși, nu există consens asupra instrumentelor. O tabără presează pentru interdicții clare de acces sub pragul stabilit; o alta preferă modelul consimțământului parental verificat; iar o a treia insistă ca regulile concrete să fie stabilite național, pentru a reflecta diferențele culturale și administrative dintre statele UE, notează Politico.

Cele trei linii de falie

Prima falie privește „interdicție vs. consimțământ”. Partizanii interdicției susțin că instrumentele de acord parental se aplică inconsistent și pot fi ușor ocolite, deci nu oferă protecție reală. Tabăra consimțământului parental consideră, dimpotrivă, că rolul familiei nu poate fi substituit de o regulă rigidă, iar educația media e la fel de importantă ca filtrarea la poartă.

A doua falie ține de competențe: să decidă Bruxelles-ul un prag unic sau fiecare stat membru? Susținătorii unei minime armonizări spun că platformele operează transfrontalier și au nevoie de reguli clare, previzibile; o parte consistentă a capitalelor preferă însă flexibilitate, pentru a adapta normele la sisteme juridice și practici locale.

Cum arată proiectul românesc de „majorat online”

Un cadru similar se conturează și în România, unde „legea majoratului digital” a fost adoptată de Senat: stabilește pragul de „maturitate online” la 16 ani și prevede că sub această vârstă copiii pot avea conturi doar cu acordul expres al părinților. Proiectul introduce și dreptul părinților de a solicita restricții sau suspendarea conturilor minorilor, iar platformele ar trebui să implementeze filtre de vârstă și reguli dedicate protecției datelor copiilor; actul își continuă parcursul legislativ la Camera Deputaților, forul decizional.

Vezi și: Copiii din România, dependenți de internet: 1 din 6 elevi consideră importante provocările periculoase de pe rețelele sociale

Ce urmează și ce pot face părinții

Chiar dacă nu se conturează imediat o regulă unică, e probabil ca Uniunea Europeană să avanseze pe două direcții: standarde minime de protecție (transparență, verificarea vârstei, restricții la personalizarea reclamelor pentru minori) și ghidaj pentru statele membre care aleg fie interdicția, fie consimțământul parental. În paralel, platformele vor fi presate să îmbunătățească moderarea, să limiteze recomandările riscante și să ofere instrumente mai clare de control pentru părinți.

Până la o decizie finală, familiile pot reduce riscurile prin măsuri practice: conturi cu vârstă reală și setări stricte de confidențialitate, limitarea timpului petrecut pe platforme, dezactivarea recomandărilor personalizate pentru copii, activarea controalelor parentale din sistemul de operare și discuții regulate despre conținut, reclame, provocări și manipulare online. Chiar dacă legea va fixa un prag (15 sau 16 ani) ori va cere acordul părinților, componenta esențială rămâne alfabetizarea digitală: învățarea, încă de mici, a reflexului de a pune întrebări, de a verifica sursele și de a spune „nu” conținutului periculos sau presiunilor sociale de pe internet.

Record istoric de frig în România: temperatura a coborât la un nivel nemaiatins din 1949
Recomandări
Munca de acasă îmbunătățește viața angajaților: somn mai bun, alimentație mai echilibrată și stres redus
Munca de acasă îmbunătățește viața angajaților: somn mai bun, alimentație mai echilibrată și stres redus
Ce trebuie să verifice administratorul de bloc în apartamente. Obligațiile legale pe care puțini locatari le cunosc
Ce trebuie să verifice administratorul de bloc în apartamente. Obligațiile legale pe care puțini locatari le cunosc
Cel mai mare proprietar de pădure din România – Achiziția record care schimbă totul în țara noastră pe harta exploatării forestiere
Cel mai mare proprietar de pădure din România – Achiziția record care schimbă totul în țara noastră pe harta exploatării forestiere
Țara din Europa care vrea să introducă ChatGPT în clase. Cum îi va ajuta pe elevi inteligența artificială?
Țara din Europa care vrea să introducă ChatGPT în clase. Cum îi va ajuta pe elevi inteligența artificială?
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Povestea romanilor care au supraviețuit erupției Vezuviului: „Am găsit sute de oameni simpli care au reușit să fugă”
Povestea romanilor care au supraviețuit erupției Vezuviului: „Am găsit sute de oameni simpli care au reușit să fugă”
Inteligența artificială rezolvă o problemă de fizică veche de un secol: un pas uriaș pentru știința materialelor
Inteligența artificială rezolvă o problemă de fizică veche de un secol: un pas uriaș pentru știința materialelor
Mașinile Plug-in Hybrid scapă de până la cinci ori mai mult dioxid de carbon decât valorile WLTP, conform unui studiu
Mașinile Plug-in Hybrid scapă de până la cinci ori mai mult dioxid de carbon decât valorile WLTP, conform unui studiu
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...