ȘTIINȚĂ
Este Pământul plat? Celebra teoria a conspirației, demontată printr-o metodă cât se poate de simplă
Un utilizator de internet a reușit să combată una dintre cele mai persistente teorii conspiraționiste – aceea că Pământul ar fi plat, folosind doar o cameră de supraveghere și o ușă de garaj.

Filmul realizat între martie 2024 și martie 2025 a fost publicat pe Reddit și arată clar cum mișcarea aparentă a Soarelui pe cer, observată prin umbrele proiectate de garaj, confirmă modelul heliocentric și forma sferică a planetei.

Metoda este extrem de simplă: autorul experimentului a marcat zilnic, la aceeași oră, poziția umbrei unui colț al garajului.

După un an, punctele rezultate au format pe sol o figură în formă de opt, cunoscută în astronomie sub denumirea de analemă.

Această formă este o consecință directă a mișcării Pământului în jurul Soarelui și a înclinării axei sale cu 23,5°, fenomene imposibil de explicat printr-un model al „Pământului plat”.

Analema, semnătura mișcării Pământului în jurul Soarelui

Analema este curba pe care o descrie Soarele pe cer dacă este fotografiat zilnic, la aceeași oră, timp de un an.

Figura rezultată, în formă de opt, reflectă atât înclinarea axei Pământului, cât și excentricitatea orbitei sale.

Centrul Solar Stanford explică simplu fenomenul: în timpul verii, Soarele apare mai sus pe cer, iar în iarnă mai jos, aceste variații determinând axa verticală a analemei.

În același timp, forma ușor eliptică a orbitei Pământului provoacă abateri pe orizontală, completând figura caracteristică.

Dacă planeta ar fi o suprafață plată, vârful umbrei observate zilnic ar rămâne în același loc, fără nicio variație.

În schimb, experimentul din garaj demonstrează clar că Soarele nu se mișcă identic pe cer de la o zi la alta, ci urmează un traseu care reflectă mișcarea Pământului în jurul său.

Mai mult, forma analemei diferă în funcție de latitudine: la poli, figura este aproape verticală, în timp ce la Ecuator devine mai orizontală. Această variație corespunde perfect calculelor bazate pe modelul unui Pământ sferic.

O dovadă simplă, dar imposibil de combătut de adepții „Pământului plat”

Analema nu este doar o curiozitate astronomică, ci o dovadă observabilă a faptului că timpul solar real și timpul măsurat pe ceas nu coincid mereu.

Diferențele se datorează „ecuației timpului”, o ajustare folosită de secole pentru a explica variațiile dintre mișcarea reală a Soarelui și timpul mediu.

În ciuda acestor explicații științifice clare, susținătorii teoriei Pământului plat continuă să ofere modele alternative care nu pot reproduce forma analemei.

Unele versiuni susțin că Soarele ar urca și coborî deasupra unei suprafețe plane pentru a explica anotimpurile, însă aceste idei nu respectă legile fizicii și nu pot justifica diferențele observate la diverse altitudini și latitudini.

Un student la fizică, care a comentat videoclipul viral, a rezumat perfect concluzia: „Este încă o dovadă care se potrivește cu toate modelele științifice existente despre sistemul solar. Dar e imposibil să convingi un adept al Pământului plat, pentru că nici ei nu înțeleg propriul lor model”.

Astfel, fără rachete, sateliți sau expediții în Antarctica, un simplu experiment realizat într-un garaj demonstrează încă o dată ceea ce astronomii știu de secole: Pământul este rotund, iar mișcarea sa în jurul Soarelui lasă urme clare ,chiar și în umbrele de zi cu zi.

Proof our planet isn’t flat
byu/RedditorofReddit07 ininterestingasfuck

