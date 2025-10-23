Este oficial. Alegerile locale parţiale vor avea loc pe 7 decembrie 2025

Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 13:20
de Ioana Bucur

Guvernul a stabilit ca alegerile locale parțiale pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, pentru primarul general al municipiului București și pentru primari în mai multe localități din țară să aibă loc duminică, 7 decembrie 2025. Perioada electorală va începe pe 2 noiembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a hotărârii de guvern, a precizat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Din cauza caracterului parțial al alegerilor, toate termenele procedurale sunt reduse la jumătate. Astfel, depunerea candidaturilor pentru funcția de primar în cele 12 localități vizate începe pe 11 noiembrie 2025, iar pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarul general al Bucureștiului începe pe 12 noiembrie. În maximum cinci zile de la înființarea birourilor electorale, dar nu mai târziu de 15 noiembrie, se vor înregistra alianțele electorale pentru primari, iar pentru președintele CJ Buzău și primarul general al Capitalei termenul limită este 16 noiembrie 2025.

Perioada de depunere a tuturor candidaturilor se va încheia cu 20 de zile înainte de alegeri, adică 17 noiembrie. Campania electorală va începe pe 22 noiembrie 2025 și se va încheia pe 6 decembrie, cu o zi înainte de vot. Tipărirea buletinelor de vot este programată pentru 2 decembrie.

