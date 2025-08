Este doliu la Hollywood. Actriţa de doar 33 de ani din „The Walking Dead”, „9-1-1” și „Chicago Med” a murit. Kelley Mack suferea de o afecţiune rară

Doliu în lumea filmului și a televiziunii americane, acolo unde o tânără actriță, cunoscută pentru rolurile sale memorabile, s-a stins mult prea devreme. La doar 33 de ani, Kelley Mack, apreciată pentru aparițiile din producții precum „The Walking Dead”, „9-1-1” și „Chicago Med”, a pierdut lupta cu o boală rară, lăsând în urmă o carieră promițătoare și un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o.

O viață dedicată filmului și televiziunii

Kelley Mack s-a născut și a crescut în Cincinnati, locul unde și-a găsit și sfârșitul pe 2 august, potrivit declarației oficiale a familiei. Încă din copilărie, pasiunea pentru cinematografie i-a fost alimentată de un cadou special: o cameră video de mici dimensiuni primită de ziua ei. Acesta a fost momentul care a marcat începutul unei legături profunde cu lumea vizualului, legătură ce a dus-o în cele din urmă spre actorie.

După absolvirea liceului în 2010, Mack și-a urmat visul și a obținut o diplomă în cinematografie la Dodge College of Film din cadrul Chapman University, în 2014. Nu a trecut mult până să primească și primele recunoașteri pentru talentul ei. A debutat cu rolul din „The Elephant Garden”, film care i-a adus un premiu de actorie oferit de Tisch School of the Arts și a câștigat Student Visionary Award la prestigiosul Festival de Film Tribeca din 2008.

Roluri memorabile și proiecte în televiziune și cinema

Actrița a devenit cunoscută mai ales publicului de televiziune, unde a reușit să impresioneze prin interpretările sale. Kelley Mack a intrat în atenția fanilor serialului „The Walking Dead” în sezonul 9, unde a dat viață personajului Addy. De asemenea, a interpretat rolul lui Penelope Jacobs în sezonul 8 al serialului „Chicago Med” și a apărut în producția „9-1-1” difuzată de FOX, confirmându-și astfel versatilitatea și talentul.

Cariera ei a inclus și proiecte de film, în care a jucat personaje diverse și complexe. Printre acestea se numără Alice în „Broadcast Signal Intrusion”, Wilda în „Delicate Arch” și Ricky în „Universal”, producție care încă nu a fost lansată.

Ultima luptă și proiectele din culise

Potrivit familiei, Kelley Mack a decedat în urma unui gliom rar localizat la nivelul sistemului nervos central. Boala i-a marcat ultimii ani din viață, dar nu i-a diminuat creativitatea. Pe lângă actorie, Mack s-a dedicat și scrisului de scenarii, colaborând cu mama sa, Kristen Klebenow.

Împreună, au lucrat la mai multe proiecte de lungmetraj, printre care și „On The Black”, o poveste despre baseball-ul universitar din anii 1950, inspirată de viața bunicilor materni ai actriței, absolvenți ai Universității Ohio.