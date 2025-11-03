Eroul care a încercat să-l oprească pe atacatorul din tren este în stare critică. Poliția britanică, noi informații despre incident

Scene dramatice au avut loc într-un tren care se îndrepta spre Londra, sâmbătă seara, când un bărbat înarmat cu un cuțit a rănit grav mai mulți pasageri. Autoritățile britanice au venit între timp cu noi detalii despre atac, confirmând că incidentul nu a avut caracter terorist. Printre victime se numără și un membru al personalului feroviar, considerat de poliție un adevărat erou pentru încercarea sa de a-l opri pe atacator.

Noi detalii de la poliția britanică

Poliția britanică a anunțat că suspectul principal este un bărbat de 32 de ani, cetățean britanic de culoare, născut și crescut în Regatul Unit, care locuiește în Peterborough. Acesta s-a urcat în trenul ce plecase la ora 18:25 din Doncaster și se îndrepta spre gara King’s Cross din Londra. Atacul a avut loc în timpul călătoriei, iar trenul a fost oprit de urgență la Huntingdon, la aproximativ 130 de kilometri nord de capitală.

Un al doilea bărbat, în vârstă de 35 de ani, fusese reținut inițial, dar a fost eliberat ulterior, după ce anchetatorii au stabilit că nu este implicat.

„Ancheta noastră avansează rapid și suntem siguri că nu mai căutăm pe nimeni altcineva în legătură cu incidentul”, a declarat adjunctul șefului poliției, Stuart Cundy.

Autoritățile au confirmat că un cuțit a fost recuperat de la locul faptei, iar analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere a ajutat la clarificarea modului în care s-a desfășurat atacul.

Eroul care a încercat să-l oprească pe atacator, în stare critică

Printre victimele aflate încă în spital se numără un angajat al trenului care a intervenit pentru a-l opri pe agresor. Bărbatul este internat în stare critică, iar poliția l-a numit „un erou adevărat”.

„Detectivii au analizat imaginile camerelor de supraveghere din tren și este clar că acțiunile sale au fost eroice și, fără îndoială, au salvat viețile multor oameni”, a transmis poliția britanică.

Până duminică seara, cinci dintre cei unsprezece răniți fuseseră externați, însă starea celorlalți rămâne monitorizată cu atenție.

Reacții puternice din partea autorităților britanice

Incidentul a stârnit o reacție rapidă la nivel național. Premierul Keir Starmer a numit atacul „îngrozitor” și „extrem de îngrijorător”, iar regele Charles s-a declarat „cu adevărat îngrozit și șocat” de cele întâmplate.

La rândul său, ministrul de interne, Shabana Mahmood, a afirmat că este „profund întristată” de eveniment și a cerut cetățenilor să evite speculațiile sau răspândirea zvonurilor pe rețelele sociale. Guvernul britanic dorește să prevină reapariția situațiilor tensionate, după ce un caz similar din 2024, în Southport, a generat proteste violente din cauza unor informații false difuzate online.

Mărturii tulburătoare ale pasagerilor

Mai mulți martori au povestit momentele de panică trăite în timpul atacului. Un pasager a declarat pentru BBC că, la scurt timp după ce trenul a pornit, „un bărbat a început să înjunghie pe toată lumea”, iar în doar câteva clipe „era sânge peste tot”.

O femeie, Dayna Arnold, a relatat că s-a trezit față în față cu atacatorul și l-a implorat să o cruțe. „Diavolul nu va învinge”, i-ar fi spus acesta înainte de a fi imobilizat de poliție.

Alți pasageri au crezut inițial că este o glumă, având loc chiar în preajma Halloweenului, însă panica s-a instalat rapid în momentul în care oamenii au început să fugă printre vagoane.

Contextul creșterii violenței cu arme albe în Marea Britanie

Datele oficiale arată că infracțiunile comise cu cuțitul în Anglia și Țara Galilor au crescut cu 87% în ultimul deceniu. Numai anul trecut au fost raportate peste 54.500 de cazuri, cu 2% mai multe decât în 2023 — una dintre cele mai ridicate rate din Europa, potrivit Ministerului de Interne britanic.

În ultimele luni, Regatul Unit a fost zguduit de mai multe atacuri similare. În vara lui 2024, trei fete au fost ucise într-o sală de dans din Southport, iar în Manchester, două persoane și-au pierdut viața într-o sinagogă după un alt atac cu cuțitul.

Poliția britanică menține în continuare o prezență sporită în gările din întreaga țară, pentru a preveni alte incidente și pentru a reda populației sentimentul de siguranță. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească motivele exacte care l-au determinat pe suspect să comită atacul sângeros din trenul spre Londra.