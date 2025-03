Eroare gravă a echipei lui Donald Trump. Un ziarist adăugat pe un grup oficial a primit informaţii strict secrete despre un atac militar

Redactorul-șef al revistei The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a fost adăugat din greșeală într-un grup de mesagerie utilizat de oficiali de rang înalt ai administrației Trump, inclusiv vicepreședintele J.D. Vance, secretarul Apărării Pete Hegseth și consilierul pentru securitate națională Mike Waltz. În cadrul acestui grup, au fost discutate detalii despre atacurile americane împotriva rebelilor houthi din Yemen.

Jeffrey Goldberg a relatat că a avut acces la conversațiile dintre oficiali, însă a subliniat că nu va divulga informații sensibile. Totuși, el a atras atenția asupra faptului că aceste discuții au avut loc pe aplicația de mesagerie Signal, ceea ce ar putea ridica probleme legale privind gestionarea informațiilor clasificate.

Casa Albă a confirmat ulterior că prezența jurnalistului în acel grup a fost o eroare și că, pe 15 martie, acesta a aflat despre un atac iminent al forțelor americane împotriva rebelilor houthi cu două ore înainte ca operațiunea să fie executată. Potrivit presei americane, această situație ridică semne de întrebare cu privire la securitatea și confidențialitatea comunicațiilor oficiale ale administrației.

Eu, însă, știam cu două ore înainte ca primele bombe să explodeze că atacul ar putea avea loc. Motivul pentru care am știut acest lucru este că Pete Hegseth, secretarul apărării, mi-a trimis prin SMS planul de război la ora 11:44 a.m. Planul includea informații precise cu privire la pachetele de arme, ținte și sincronizare”, a scris Jeffrey Goldberg, conform CNN .

„Liderii americani din domeniul securității naționale m-au inclus într-o discuție de grup despre viitoarele lovituri militare din Yemen. Nu am crezut că ar putea fi adevărat. Apoi au început să cadă bombele. Lumea a aflat cu puțin timp înainte de ora 14.00, ora coastei de este Americii, pe 15 martie, că Statele Unite bombardau ținte Houthi în Yemen.

Jeffrey Goldberg a scris chiar el despre breşele de securitate, într-un articol intitulat „The Trump Administration Accidentally Texted Me Its War Plans” („Administraţia Trump mi-a trimis din greşeală prin SMS planurile sale de război”). El a povestit cum pe 13 martie a primit o invitaţie de a se alătura membrilor unui grup WhatsApp intitulat „Houthi PC small group”, după ce cu două zile în urmă în contactase pe consilierul în probleme de securitate naţională Mike Waltz.

„Am primit o cerere de conectare pe Signal de la un utilizator identificat ca Michael Waltz. Signal este un serviciu de mesagerie criptată cu sursă deschisă, popular printre jurnaliști și alte persoane care doresc mai multă confidențialitate decât pot oferi alte servicii de mesagerie text. Am presupus că Michael Waltz în cauză era consilierul pentru securitate națională al președintelui Donald Trump.

Cu toate acestea, nu am presupus că solicitarea provenea de la adevăratul Michael Waltz. L-am întâlnit în trecut și, deși nu mi s-a părut deosebit de ciudat că ar fi putut să mă contacteze, mi s-a părut oarecum neobișnuit, având în vedere relația litigioasă a administrației Trump cu jurnaliștii – și fixația periodică a lui Trump în ce mă privește în mod special.

Mi-a trecut imediat prin minte că cineva ar putea pretinde că Waltz pentru a mă prinde cumva în capcană. Nu este deloc neobișnuit în zilele noastre ca actori răufăcători să încerce să determine jurnaliștii să împărtășească informații care ar putea fi folosite împotriva lor. Am acceptat cererea de conectare, sperând că acesta era consilierul pe probleme de securitate națională și că dorea să discutăm despre Ucraina, Iran sau orice altă problemă importantă. (…)

După ce am citit un schimb de mesaje, am recunoscut că această conversație avea un grad ridicat de verosimilitate. Textele, prin alegerea cuvintelor și a argumentelor, păreau să fi fost scrise de persoanele care se presupune că le-au trimis sau de un generator de text AI (inteligență artificială, n.r) deosebit de priceput. Eram încă îngrijorat că ar putea fi vorba de o operațiune de dezinformare sau de un fel de simulare. Și am rămas uimit de faptul că nimeni din grup nu părea să-mi fi observat prezența. Dar dacă a fost o farsă, calitatea imitării și nivelul de înțelegere a politicii externe au fost impresionante”, a mai povestit ziaristul.