Epurarea Meta: 16,8 milioane de conturi WhatsApp și Facebook șterse într-o acțiune masivă anti-escrocherii

Meta a anunțat o operațiune de amploare prin care a șters 16,8 milioane de conturi de pe platformele WhatsApp și Facebook, vizând în special rețelele implicate în fraude și tentative de înșelăciune. Decizia vine la mai puțin de o lună după ce compania confirmase că 10 milioane de conturi Facebook au fost eliminate și avertizase că procesul de curățare va continua.

Potrivit companiei, măsura are rolul de a întări securitatea și siguranța utilizatorilor, în contextul în care atacurile bazate pe inteligență artificială, tentativele de furt de parole și campaniile de scam devin tot mai sofisticate. Oficialii Meta susțin că multe dintre conturile eliminate erau create și pregătite pentru a desfășura activități frauduloase, fiind identificate și blocate înainte de a deveni active, notează Forbes.com.

WhatsApp, ținta a milioane de conturi frauduloase

Din totalul anunțat, peste 6,8 milioane de conturi aparțineau platformei WhatsApp. Reprezentanții Meta au explicat că acestea erau folosite în scheme complexe, unele coordonate din centre de scam din Cambodgia. Într-un exemplu oferit de companie, escrocii utilizau ChatGPT pentru a genera mesaje convingătoare care direcționau victimele către conversații pe WhatsApp, pentru ca ulterior să le mute pe grupuri de Telegram.

Una dintre metode presupunea convingerea oamenilor să dea „like” unor videoclipuri pe TikTok în schimbul unei plăți, care însă necesita un „depozit” inițial în criptomonede – bani pe care victimele nu îi mai recuperau niciodată. Meta afirmă că aceste conturi au fost detectate proactiv și eliminate înainte ca rețelele de fraudă să-și poată desfășura planurile.

Controverse și nemulțumiri din partea utilizatorilor

Deși Meta susține că această „epurare” este esențială pentru protecția celor trei miliarde de utilizatori ai WhatsApp și Facebook, nu toată lumea a primit vestea cu entuziasm. Numeroși utilizatori au reclamat pe platforme precum Reddit și TikTok că li s-au suspendat sau șters conturile fără motiv, acuzând un posibil abuz al sistemelor automate de detecție.

„Căutând ‘meta ban wave’ pe Reddit, Twitter și TikTok, veți găsi mii de postări de la oameni care spun că au fost blocați pe nedrept”, scrie un cititor citat în articolul original. Un purtător de cuvânt Meta a declarat că cei afectați pot depune o contestație dacă consideră că a fost o greșeală.

Specialiștii în securitate cibernetică salută inițiativa, dar atrag atenția că amploarea reală a problemei rămâne necunoscută. „Meta a șters 6,8 milioane de conturi WhatsApp, dar nu știm dacă asta reprezintă jumătate sau doar o fracțiune din numărul total de escroci activi”, a comentat Paul Bischoff, expert Comparitech.