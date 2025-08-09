Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 10:07
de Cristian Cojocaru

Epurarea Meta: 16,8 milioane de conturi WhatsApp și Facebook șterse într-o acțiune masivă anti-escrocherii

Tehnologie, Știință & Digital
Epurarea Meta: 16,8 milioane de conturi WhatsApp și Facebook șterse într-o acțiune masivă anti-escrocherii
Meta șterge 16,8 milioane de conturi WhatsApp și Facebook în cea mai amplă acțiune anti-escrocherii. (Foto: Playtech)

Meta a anunțat o operațiune de amploare prin care a șters 16,8 milioane de conturi de pe platformele WhatsApp și Facebook, vizând în special rețelele implicate în fraude și tentative de înșelăciune. Decizia vine la mai puțin de o lună după ce compania confirmase că 10 milioane de conturi Facebook au fost eliminate și avertizase că procesul de curățare va continua.

Potrivit companiei, măsura are rolul de a întări securitatea și siguranța utilizatorilor, în contextul în care atacurile bazate pe inteligență artificială, tentativele de furt de parole și campaniile de scam devin tot mai sofisticate. Oficialii Meta susțin că multe dintre conturile eliminate erau create și pregătite pentru a desfășura activități frauduloase, fiind identificate și blocate înainte de a deveni active, notează Forbes.com.

WhatsApp, ținta a milioane de conturi frauduloase

Din totalul anunțat, peste 6,8 milioane de conturi aparțineau platformei WhatsApp. Reprezentanții Meta au explicat că acestea erau folosite în scheme complexe, unele coordonate din centre de scam din Cambodgia. Într-un exemplu oferit de companie, escrocii utilizau ChatGPT pentru a genera mesaje convingătoare care direcționau victimele către conversații pe WhatsApp, pentru ca ulterior să le mute pe grupuri de Telegram.

Una dintre metode presupunea convingerea oamenilor să dea „like” unor videoclipuri pe TikTok în schimbul unei plăți, care însă necesita un „depozit” inițial în criptomonede – bani pe care victimele nu îi mai recuperau niciodată. Meta afirmă că aceste conturi au fost detectate proactiv și eliminate înainte ca rețelele de fraudă să-și poată desfășura planurile.

Controverse și nemulțumiri din partea utilizatorilor

Deși Meta susține că această „epurare” este esențială pentru protecția celor trei miliarde de utilizatori ai WhatsApp și Facebook, nu toată lumea a primit vestea cu entuziasm. Numeroși utilizatori au reclamat pe platforme precum Reddit și TikTok că li s-au suspendat sau șters conturile fără motiv, acuzând un posibil abuz al sistemelor automate de detecție.

„Căutând ‘meta ban wave’ pe Reddit, Twitter și TikTok, veți găsi mii de postări de la oameni care spun că au fost blocați pe nedrept”, scrie un cititor citat în articolul original. Un purtător de cuvânt Meta a declarat că cei afectați pot depune o contestație dacă consideră că a fost o greșeală.

Specialiștii în securitate cibernetică salută inițiativa, dar atrag atenția că amploarea reală a problemei rămâne necunoscută. „Meta a șters 6,8 milioane de conturi WhatsApp, dar nu știm dacă asta reprezintă jumătate sau doar o fracțiune din numărul total de escroci activi”, a comentat Paul Bischoff, expert Comparitech.

Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România
Recomandări
Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului
Marco Leu a fost implicat într-un accident grav la raliu. Competiţia este dedicată chiar fondatorului competiției, Mihai Leu. Imagini de la locul incidentului
O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă
O româncă a dat avans pentru un sejur în Thassos, dar a sfârşit prin nu avea unde sta în vacanţă. „Mizerie peste tot”. Turiştii i-au spus imediat ce trebuia să facă
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace
CNN: Cinci scenarii pentru finalul războiului din Ucraina. Întâlnirea Trump–Putin readuce în prim-plan posibilele căi spre pace
Summer Well Festival, o dezamăgire pentru mulți români. Detaliul care îi face să promită că nu mai vin anul viitor
Summer Well Festival, o dezamăgire pentru mulți români. Detaliul care îi face să promită că nu mai vin anul viitor
A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran
A murit James Lovell, astronautul erou al misiunii Apollo 13 pe care Tom Hanks l-a adus pe marele ecran
Nicușor Dan nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, însă ar fi încurcat organizarea. Detaliul asupra căruia s-a răzgândit pe ultima sută de metri
Nicușor Dan nu a participat la înmormântarea lui Ion Iliescu, însă ar fi încurcat organizarea. Detaliul asupra căruia s-a răzgândit pe ultima sută de metri
O femeie din Bucureşti a fost înjunghiată din senin pe o stradă din Capitală. Martorii nepăsători nici nu au sunat la 112, cum a fost prins agresorul
O femeie din Bucureşti a fost înjunghiată din senin pe o stradă din Capitală. Martorii nepăsători nici nu au sunat la 112, cum a fost prins agresorul
ChatGPT-5 ajunge în Apple Intelligence odată cu iOS 26, dar până atunci Siri folosește încă GPT-4o
ChatGPT-5 ajunge în Apple Intelligence odată cu iOS 26, dar până atunci Siri folosește încă GPT-4o
Revista presei
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Playtech Știri
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei