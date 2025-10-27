Epidemie de furturi de telefoane în această țară din Europa. Guvernul somează giganții Apple, Google și Samsung să găsească o soluție

Un raport al Comisiei pentru Știință, Inovație și Tehnologie din Parlamentul britanic solicită Ministerului de Interne să impună Apple, Google și Samsung implementarea unor soluții tehnice care să facă telefoanele furate inutilizabile. Măsura ar descuraja piața neagră și ar reduce cererea pentru astfel de dispozitive.

Potrivit datelor Poliției Metropolitane, în 2024 au fost furate peste 117.000 de telefoane, cu 25% mai multe decât în 2019. Doar 1% dintre cazurile de furt de telefon din Londra se finalizează cu o condamnare, iar pierderile anuale sunt estimate la aproximativ 50 de milioane de lire sterline, scrie The Register.

Comitetul: „Tehnologia există, dar nu este folosită suficient”

Președinta comisiei, Dame Chi Onwurah, a afirmat că marile companii dispun deja de tehnologiile necesare pentru a bloca sau dezactiva dispozitivele furate, însă nu le aplică la scară largă. „Apple susține că nu există o soluție unică pentru furturile de telefoane, dar nu am primit explicații convingătoare pentru

lipsa unor măsuri eficiente”, a spus Onwurah, adăugând că actualele sisteme de protecție nu funcționează suficient de bine.

Ea a cerut convocarea unei noi „summit-uri naționale pentru prevenirea furturilor de telefoane”, prin care guvernul, poliția și companiile tehnologice să stabilească măsuri clare de cooperare. Onwurah consideră că protejarea proprietății, a confidențialității și a siguranței cetățenilor depinde de o intervenție fermă a statului.

Telefoanele furate ajung în străinătate, iar sistemele de blocare sunt limitate

Potrivit lui Darren Scates, responsabil cu tehnologia digitală în cadrul Poliției Metropolitane, 80% dintre telefoanele furate sunt iPhone-uri, iar aproximativ 75% dintre acestea sunt revândute în afara Regatului Unit, în special în Algeria, China și Hong Kong.

Blocarea telefoanelor prin codul IMEI este posibilă doar în rețelele care fac parte din asociația GSMA, reprezentând circa 10% din rețelele mobile mondiale.

Comisia parlamentară a subliniat că doar producătorii și furnizorii de servicii cloud pot introduce un sistem eficient de blocare la distanță bazat pe contul utilizatorului.

Astfel, un telefon marcat ca furat nu ar mai putea fi conectat la rețele sau conturi din alte țări, reducându-i complet valoarea de revânzare.

În fața comisiei, Apple a declarat că analizează posibilitatea extinderii blocării prin IMEI, dar ia în considerare și implicațiile asupra confidențialității.

Google a susținut că oferă deja utilizatorilor opțiuni de blocare prin conturile personale, iar Samsung a menționat că dezvoltă noi funcții de securitate pentru telefoanele sale, colaborând cu Ministerul de Interne britanic.

Comisia a concluzionat că, fără presiune guvernamentală, industria nu va implementa voluntar măsuri suficient de stricte.

Un set unitar de reguli tehnice, aplicat tuturor producătorilor, ar putea face ca furtul de telefoane să devină o activitate fără profit în Marea Britanie.