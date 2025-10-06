Emmanuel Macron a numit un nou guvern. Franța are al treilea executiv în mai puțin de un an

După aproape patru săptămâni de negocieri intense, președinția franceză a anunțat componența noului guvern condus de premierul Sébastien Lecornu, format din 18 miniștri. Acesta este al treilea executiv constituit în decurs de un singur an, într-un context politic extrem de fragil. Guvernul se confruntă cu provocări majore, atât interne, cât și externe, iar stabilitatea sa depinde de susținerea unei Adunări Naționale fragmentate.

Cine sunt principalii miniștri și ce schimbări marchează guvernul

Noul guvern păstrează continuitatea în mai multe ministere-cheie, cu Jean-Noël Barrot la Afaceri Externe, Bruno Retailleau la Interne și Gérald Darmanin la Justiție, toți ocupând aceleași portofolii ca în precedentul executiv.

Schimbarea majoră vizează revenirea lui Bruno Le Maire, fost ministru al Economiei între 2017 și 2024, care preia portofoliul Apărării, succedând lui Lecornu.

Această mutare semnificativă îl poziționează pe Le Maire în centrul coordonării apărării naționale într-un moment geopolitic tensionat, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Roland Lescure preia Ministerul Economiei și Finanțelor, având responsabilitatea dificilă de a prezenta bugetul pentru 2026 într-un context economic complicat.

Franța se confruntă cu o datorie publică de 3.300 miliarde de euro, peste 115% din PIB, iar presiunea pentru reducerea deficitului și menținerea stabilității economice este considerabilă.

Cum poate supraviețui guvernul în Adunarea Națională fragmentată

Noul executiv se află încă de la început într-o poziție vulnerabilă, din cauza lipsei unei majorități clare în parlament. Adunarea Națională este împărțită în trei blocuri principale – stânga, centrul macronist și extrema dreaptă – ceea ce face adoptarea deciziilor majore extrem de dificilă.

Opozițiile de stânga și de extremă dreapta au anunțat că pot depune moțiuni de cenzură, ceea ce ar putea duce la o criză guvernamentală rapidă.

Discursul de politică generală al premierului Lecornu în fața Adunării Naționale, împreună cu prezentarea completă a cabinetului, va fi crucial pentru a demonstra viabilitatea guvernului.

Stabilirea unei strategii eficiente de negociere cu parlamentarii este esențială pentru ca executivul să reziste în fața presiunilor politice și pentru a putea gestiona problemele economice și sociale urgente.

De ce Franța a ajuns să aibă trei guverne într-un singur an

Fragmentarea Adunării Naționale după alegerile parlamentare anticipate de anul trecut a dus la imposibilitatea formării unei majorități stabile. Fiecare guvern a încercat să găsească o formulă care să supraviețuiască voturilor de neîncredere și să poată conduce eficient țara.

Succesiunea rapidă a celor trei executive reflectă dificultatea președintelui Macron de a asigura o guvernare coerentă în ultimii ani ai mandatului său, într-un context politic polarizat și cu presiuni economice crescânde.

Noul guvern trebuie să gestioneze simultan stabilitatea politică, provocările financiare și tensiunile internaționale, toate sub privirile atente ale opiniei publice și ale partenerilor europeni.

Rezultatul negocierilor și eficiența cabinetului vor decide dacă Franța poate depăși această perioadă de incertitudine sau dacă țara va intra într-o nouă criză guvernamentală.