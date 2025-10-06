Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
06 oct. 2025 | 08:50
de Badea Violeta

Emmanuel Macron a numit un nou guvern. Franța are al treilea executiv în mai puțin de un an

ȘTIRI EXTERNE
Emmanuel Macron a numit un nou guvern. Franța are al treilea executiv în mai puțin de un an
Emmanuel Macron. Sursa foto: Profimedia

După aproape patru săptămâni de negocieri intense, președinția franceză a anunțat componența noului guvern condus de premierul Sébastien Lecornu, format din 18 miniștri. Acesta este al treilea executiv constituit în decurs de un singur an, într-un context politic extrem de fragil. Guvernul se confruntă cu provocări majore, atât interne, cât și externe, iar stabilitatea sa depinde de susținerea unei Adunări Naționale fragmentate.

Cine sunt principalii miniștri și ce schimbări marchează guvernul

Noul guvern păstrează continuitatea în mai multe ministere-cheie, cu Jean-Noël Barrot la Afaceri Externe, Bruno Retailleau la Interne și Gérald Darmanin la Justiție, toți ocupând aceleași portofolii ca în precedentul executiv.

Schimbarea majoră vizează revenirea lui Bruno Le Maire, fost ministru al Economiei între 2017 și 2024, care preia portofoliul Apărării, succedând lui Lecornu.

Vezi și:
Alegeri la Chișinău. Emmanuel Macron, mesaj în română pentru moldoveni, după victoria pro-europeană
Carla Bruni a smuls microfonul din mâna unui jurnalist ca să-și apere soțul: “Nu las ura să câștige” VIDEO

Această mutare semnificativă îl poziționează pe Le Maire în centrul coordonării apărării naționale într-un moment geopolitic tensionat, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Roland Lescure preia Ministerul Economiei și Finanțelor, având responsabilitatea dificilă de a prezenta bugetul pentru 2026 într-un context economic complicat.

Franța se confruntă cu o datorie publică de 3.300 miliarde de euro, peste 115% din PIB, iar presiunea pentru reducerea deficitului și menținerea stabilității economice este considerabilă.

Cum poate supraviețui guvernul în Adunarea Națională fragmentată

Noul executiv se află încă de la început într-o poziție vulnerabilă, din cauza lipsei unei majorități clare în parlament. Adunarea Națională este împărțită în trei blocuri principale – stânga, centrul macronist și extrema dreaptă – ceea ce face adoptarea deciziilor majore extrem de dificilă.

Opozițiile de stânga și de extremă dreapta au anunțat că pot depune moțiuni de cenzură, ceea ce ar putea duce la o criză guvernamentală rapidă.

Discursul de politică generală al premierului Lecornu în fața Adunării Naționale, împreună cu prezentarea completă a cabinetului, va fi crucial pentru a demonstra viabilitatea guvernului.

Stabilirea unei strategii eficiente de negociere cu parlamentarii este esențială pentru ca executivul să reziste în fața presiunilor politice și pentru a putea gestiona problemele economice și sociale urgente.

De ce Franța a ajuns să aibă trei guverne într-un singur an

Fragmentarea Adunării Naționale după alegerile parlamentare anticipate de anul trecut a dus la imposibilitatea formării unei majorități stabile. Fiecare guvern a încercat să găsească o formulă care să supraviețuiască voturilor de neîncredere și să poată conduce eficient țara.

Succesiunea rapidă a celor trei executive reflectă dificultatea președintelui Macron de a asigura o guvernare coerentă în ultimii ani ai mandatului său, într-un context politic polarizat și cu presiuni economice crescânde.

Noul guvern trebuie să gestioneze simultan stabilitatea politică, provocările financiare și tensiunile internaționale, toate sub privirile atente ale opiniei publice și ale partenerilor europeni.

Rezultatul negocierilor și eficiența cabinetului vor decide dacă Franța poate depăși această perioadă de incertitudine sau dacă țara va intra într-o nouă criză guvernamentală.

Peisaj de iarnă în octombrie. Zonele din țară în care stratul de zăpada a ajuns la 40 de centimetri
Recomandări
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
REVIEW Filmul de pe Netflix „Thursday Murder Club” – comparație cu romanul lui Richard Osman, disponibil pe AudioTribe
RECENZIE
REVIEW Filmul de pe Netflix „Thursday Murder Club” – comparație cu romanul lui Richard Osman, disponibil pe AudioTribe
REVIEW Alice in Borderland sezonul 3: revenire spectaculoasă și provocare narativă
RECENZIE
REVIEW Alice in Borderland sezonul 3: revenire spectaculoasă și provocare narativă
Românii salvați de pensia minimă garantată de stat. De ce ar fi trebui să primească un leu pe lună, dar sunt nevoiți să supraviețuiască din 1.281 de lei
Românii salvați de pensia minimă garantată de stat. De ce ar fi trebui să primească un leu pe lună, dar sunt nevoiți să supraviețuiască din 1.281 de lei
Aproape 1000 de turiști, blocați pe Everest din cauza viscolului. Echipele de salvare au fost alertate imediat
Aproape 1000 de turiști, blocați pe Everest din cauza viscolului. Echipele de salvare au fost alertate imediat
Compania românească ce a lansat casetofonul în era digitală: cinci modele retro cu tehnologie modernă
Compania românească ce a lansat casetofonul în era digitală: cinci modele retro cu tehnologie modernă
Creșterea vârstei de pensionare în România la 68 de ani – de ce a devenit un scenariu inevitabil, conform unui expert BNR
Creșterea vârstei de pensionare în România la 68 de ani – de ce a devenit un scenariu inevitabil, conform unui expert BNR
Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara
Când să oprești udarea gazonului toamna ca să revină sănătos primăvara
Revista presei
Adevarul
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Playtech Știri
Codin Maticiuc a dezvăluit că mama sa are din nou cancer. Apelul făcut de el, de lângă patul de spital al femeii
Playtech Știri
Horoscop chinezesc 6-12 octombrie. Zodia care are noroc dublu în această săptămână
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...