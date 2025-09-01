Emma Stone și-a ras capul pentru noul film al lui Yorgos Lanthimos. Când vezi „Bugonia” în cinema

Emma Stone a surprins lumea întreagă în momentul în care a apărut la începutul acestui an cu o tunsoare radicală: complet rasă pe cap. Speculațiile au pornit încă din toamna trecută, când actrița fusese văzută la Festivalul de Film de la New York purtând o perucă ce imita coafura sa obișnuită. Acum misterul a fost elucidat. Decizia nu a fost una de ordin personal sau stilistic, ci o cerință esențială pentru rolul său din Bugonia, noua producție a regizorului Yorgos Lanthimos, colaboratorul ei de suflet.

Filmul promite o poveste intensă, încărcată de simboluri, în care Emma Stone interpretează o femeie de afaceri de succes ce ajunge prizoniera unor conspiraționiști convinși că ar fi, de fapt, o creatură extraterestră. Într-o scenă-cheie, personajul ei este ras pe cap în spatele unui Range Rover, moment filmat dintr-o singură dublă.

Emma Stone a vorbit deschis despre experiența de a-și rade părul, explicând că a fost o schimbare pe care a ajuns să o îmbrățișeze. A descris primul duș după transformare ca fiind „o experiență incredibilă”, o eliberare neașteptată. Deși prietena și colega ei, Jennifer Lawrence, s-a arătat reticentă, rememorând tunsoarea dificilă a lui Billie Jean King, Stone a privit acest pas ca pe o provocare artistică și personală.

Regizorul Yorgos Lanthimos a dorit ca scena să fie cât mai autentică, așa că momentul rasului a fost filmat live, fără posibilitatea de reluare. Actorul Jesse Plemons, cel care interpretează răpitorul, a povestit că presiunea era enormă: „Trebuia să iasă perfect din prima, nu era loc de greșeală.” Astfel, actrița nu doar că și-a sacrificat părul, ci și-a asumat un risc artistic uriaș, marcând una dintre cele mai memorabile transformări din cariera sa.

Această decizie amintește de alte sacrificii făcute de actori pentru a da viață unor personaje complexe. În cazul lui Stone, gestul nu a fost doar unul de estetică, ci și o declarație de angajament față de proiectele lui Lanthimos, alături de care a construit deja o colaborare solidă.

Povestea tensionată din bugonia

Trailerul oficial, lansat pe 28 august, oferă o privire intensă asupra poveștii. Personajul Emmei Stone, o directoare executivă ambițioasă, este răpit de doi bărbați convinși că ea ar fi o ființă extraterestră infiltrată. Ca să „îi taie legătura cu nava-mamă”, aceștia decid să o radă pe cap și o țin captivă în casa lor. În tot acest timp, victima încearcă să își mențină autoritatea, amenințând că poliția și FBI-ul vor porni în curând o vânătoare pe scară largă.

Tensiunea crește în momentul în care personajul principal începe să își joace propriile cărți psihologice, încercând să întoarcă situația în favoarea sa. Dialogurile dintre Stone și răpitori sugerează un joc al puterii, încărcat de suspiciuni și revelații neașteptate. O scenă din trailer în care protagonista îi spune unuia dintre captori: „Te cunosc și pe tine, Teddy”, pare să declanșeze un atac violent, fără ca motivul să fie deocamdată clar.

Atmosfera filmului este întărită de o coloană sonoră neașteptată: un remix cu accente horror al piesei „Good Luck, Babe!” de Chappell Roan. Alegerea adaugă un strat suplimentar de tensiune, transformând fiecare cadru într-o experiență intensă.

Distribuția și lansarea filmului

Pe lângă Emma Stone și Jesse Plemons, Bugonia reunește o distribuție variată. Actorul Aidan Delbis debutează în rolul celui de-al doilea conspiraționist, iar Alicia Silverstone revine în universul lui Lanthimos după rolul ei din „The Killing of a Sacred Deer”. De asemenea, comediantul Stavros Halkias, cunoscut pentru podcastul „Stavvy’s World”, își face apariția într-un rol secundar, completând o echipă surprinzătoare.

Scenariul este semnat de Will Tracy, autorul satirei „The Menu” din 2022, și se bazează pe filmul sud-coreean din 2003 „Save the Green Planet!”. Această alegere subliniază atracția lui Lanthimos pentru poveștile bizare, aflate la limita dintre realism crud și absurd grotesc.

Premiera mondială are loc la Festivalul de Film de la Veneția, pe 28 august, iar lansarea internațională în cinematografe este programată pentru 24 octombrie. Criticii care au văzut deja filmul susțin că acesta reprezintă o nouă etapă în cariera regizorului. Potrivit lui Bilge Ebiri, criticul de la Vulture, „Bugonia” este „poate cel mai trist film al lui Lanthimos, dar și cel mai apropiat de lumea noastră reală.”

Astfel, sacrificiul personal al Emmei Stone și alegerea curajoasă a regizorului de a surprinde realitatea într-o formă brută par să anunțe un film ce va marca nu doar sezonul festivalurilor, ci și discuțiile cinefile din toamna acestui an. Cu o poveste tensionată și un rol care i-a cerut actriței să treacă dincolo de limitele confortului, „Bugonia” are toate șansele să devină unul dintre cele mai discutate titluri ale anului.