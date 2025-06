Emily Burghelea, detalii despre a treia sarcină: “Mi-a fost poftă doar de varză murată și salată cu multă lămâie”. Ce spune de sexul bebelușului VIDEO EXCLUSIV

Emily Burghelea trece printr-o perioadă extrem de frumoasă din viața ei, fiind însărcinată pentru a treia oară. Vedeta abia așteaptă să le aducă micuților ei, Amedea și Damian, un partener de joacă. În exclusivitate pentru Playtech, ea ne-a vorbit despre sarcină, explicând că încă nu a aflat sexul bebelușului.

Emily Burghelea, despre sarcină

Emily Burghelea strălucește și are grijă să se mențină cât mai activă în sarcină. Vedeta a dezvăluit că are extrem de multă energie, astfel că arde calorii pe timpul zilei. De asemenea, ea se ocupă și de cei doi copii, Amedea și Damian:

“Și mie îmi place foarte tare cum arăt când sunt însărcinată! De asta în ultimii 4 ani din viața mea am fost însărcinată de 3 ori. Nu știu cum se întâmplă, dar de fiecare data când sunt însărcinată slăbesc, deși am grijă la alimentație cât de cât. Cred că am foarte multă energie, iar asta mă ajută foarte mult să ard calorii pe timpul zilei. De fiecare dată când sunt însărcinată sunt mult mai motivată să fac chestii, sunt mult mai organizată. Sunt în proces de renovare, am pus toată casa la punct, am făcut ordine în toate sertarele. Ca idee, este perioada mea preferată, sarcina îmi dă multă energie, dar și bucurie. Acesta este secretul, să fii atât de activ încât să mănânci doar o dată pe zi alături de copii pentru că le gătești lor.”

Ce pofte a avut

Frumoasa vedetă de la Pro TV este însărcinată în 5 luni și are o siluetă impecabilă. Aceasta a punctat că a avut câteva pofte în a treia sarcină, mâncând varză murată și salată verde cu multă lămâie:

“Sunt însărcinată în 5 luni și sunt încă în perioada în care umflu burtica pentru a se vedea. Seara după o zi plină și o masă copioasă se mai vede și mă bucur! Chiar este una dintre perioadele cele mai frumoase din viața unei femei. Fiecare mamă care a trecut prin asta știe la ce mă refer. Corpul strălucește, la fel și părul, pielea! Mă bucur de această perioadă minunată, sunt fericită că mi-a dat Dumnezeu încă un copil. Am multe lucruri diferite. O lungă perioadă am mâncat doar salată verde cu lămâie și varză murată, doar de asta aveam poftă și altceva nu mi se părea deloc apetisant! Aceeași situație am întâlnit-o la Amedea și Damian. Îmi plăceau doar anumite mâncăruri, dar de data aceasta a fost o perioadă foarte lungă în care mi-a fost poftă doar de varză murată și salată cu multă lămâie.”

Nu știe sexul bebelușului

Având în vedere că se bucură atât de o fetiță, cât și de un băiețel, Emily Burghelea nu și-a dorit, până acum, să afle sexul bebelușului. Ea și soțul ei, Andrei, se gândesc să fie surprinși la naștere. Când vine vorba despre camera viitorului copil, acesta o să doarmă alături de Amedea și Damian pentru a evita geloziile între frați:

“Se zice că dacă îți e poftă de dulce ar fi fetiță, dacă îți e poftă de sărat, ar fi băiețel. Încă nu știm ce o să avem. La un moment dat discutam cu Andrei că putem să aflăm chiar la naștere. Avem fetiță și băiețel, deci acum o să fie ce vrea Dumnezeu. Camera o să o facem pe alb. Apropo de cameră, am trecut prin multe etape. Ne-am gândit să îi facem bebelușului o cameră separată, să renunțăm la biroul lui Andrei. Se întâmplă foarte multe schimbări! Am ajuns la concluzia că o să facem camera bebelușului în camera copiilor, să fie toți acolo. Ar fi mai indicat! Am vorbit cu un sleep trainer și o educatoare, ne-au zis că ar fi indicat ca bebelușul să fie în camera copiilor pentru a evita geloziile. După o să vedem cum o să fie! Ne pregătim pentru lunile de după naștere când se formează legătura între mamă și bebeluș care este superbă, dar vine și cu multe nopți nedormite!”

Amedea și Damian abia așteaptă să aibă un frățior sau o surioară

Vedeta le-a spus copiilor că urmează să devină din nou mămică, iar Amedea și Damian așteaptă cu sufletul la gură venirea pe lume a noului partener de joacă. Ba chiar, Emily Burghelea, aflată la evenimentul organizat de clinica BePerfect, a doctorului estetician Alin Bortolini, a explicat că fiica ei este foarte grijulie în această perioadă: