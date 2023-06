Cum a ajuns Emily Burghelea în echipa lui Cabral la Pro TV, de fapt. „Andrei era afară cu bebe, eu sunt puțin sărită de pe fix” EXCLUSIV

Emily Burghelea a prins gustul televiziunii și revine în curând la Pro TV în noua emisiune a lui Cabral, “Săriți de pe fix!”. Emily Burghelea se numără printre cei 8 comedianți, care vor fi provocați de Cabral la o serie de jocuri care le va testa imaginația, limitele, îi va face să fie creativi, să improvizeze, să cânte sau să danseze în condiții care vor genera foarte mult umor.

Cum se împarte Emily Burghelea între carieră și viața de mămică?

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, proaspăta mămică ne-a spus cum reușește să facă față atât la filmări, cât și cu cei doi copiii, dintre care mezinul, Damian, este un bebeluș de doar 4 luni. Dacă la primul copil, Emily a refuzat un proiect TV, de această dată s-a prezentat la casting la doar o lună după ce născuse. Vedeta este ajutată de soț care îi aduce bebelușul la filmări să îl alăpteze în pauze, dar și de mama ei și de soacră, care sunt alături de copii.

Emily Burghelea: “Andrei mi-l aduce în pauzele de la filmări să îl alăptez.”

Emily Burghelea a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea „Bravo, ai stil!”. Ulterior, ea a fost asistentă la Acces Direct, de unde și-a dat demisia în direct, iar vara trecută a prezentat emisiunea “Vorbește lumea” de la Pro TV împreună cu Majda și cu Cosmina Păsărin. În curând o vom vedea pe Emily la “Săriți de pe fix!” – cel mai nebun show de divertisment. Mai multe aflați din interviul cu Emily realizat într-o pauză de filmare.

Cum reușești să te împarți între filmările la “Săriți de pe fix!” și cei doi copii?

Cu grijă și cu atenție și cu mănuși. Încă îl alăptez pe Damian și pe Amedea am alăptat-o un an de zile și îmi doresc să îl alăptez și pe el cât mai mult cu putință.

Vine soțul cu bebelușul la filmări? Îl alăptezi în pauze?

Da, exact. Andrei mi-l aduce în pauzele de la filmări să îl alăptez și astfel pot să îmi păstrez și lactația și pot să fiu și prezentă aici. Am mai folosit și pompa, dar pentru că stau destul de multe ore aici, e bine să mă simtă, să fiu aproape de el și vreo jumătate de oră o oră așa stau cu el când avem pauza de masă și totul este perfect.

Câte ore durează filmările?

Depinde de zi, pregătirile încep de dimineață, pentru că începi cu make-up, cu păr, trebuie să intri în mood. Andrei vine o singură dată cu copilul, au fost dăți și în care a venit de două ori, dar era cumva prea mult, pentru că stăm și departe.

E prima oară când te întorci la muncă atât de repede după ce ai născut?

Da, pentru că la Amedea am zis pas unei provocări, tot așa era micuță și o alăptam și mă solicita mai mult, dar acum fiind vorba de un proiect atât de tare și care nu durează atât de mult, pot face asta. Vara trecută Amedea era mai măricică, avea deja un anișor când eu am început la “Vorbește lumea”, proiectul acela de vară. Și acum am zis I Can do it! Why not? Ok, atunci Amedea avea un an, acum are 4 luni Damian.

Dorința ta de a lucra în televiziune crezi că a atras acest proiect?

Da, cred că l-am atras, cred că Dumnezeu a vrut. Eu sunt genul acela de persoană care se lasă în voia sorții. Nu zic nu, dacă cineva îmi propune să merg la un casting, chiar dacă nu știu neapărat despre ce e vorba.

Emily Burghelea: “A fost cel mai tare casting din viața mea”

Cum a fost la casting pentru Săriți de pe fix?

A fost super tare! Damian avea o lună atunci, Andrei era afară cu bebe, ca să înțelegi că eu sunt puțin sărită de pe fix la modul cel mai serios. Adică noi chiar facem lucruri din astea așa. A fost cel mai tare casting din viața mea. O grămadă de oameni cu care am avut ocazia să mă întâlnesc și face to face acolo, poate oameni pe care nu-i văzusem niciodată în viața reală până atunci. Au fost provocări, probe, mi-a plăcut foarte tare că acest casting a avut loc în platoul “Vorbește lumea” și mă simțeam așa ca acasă, știam deja acolo totul.

Noi avem noroc că fetița este la grădiniță și chestia asta ne mai permite să mai facem mișcări din astea așa aventuroase. Când ea se întoarce de la grădiniță e mai greu cu plecările.

Emily Burghelea: “Ne simțim și ciudat cu atâta lume prin casă”

Înainte de naștere spuneai că poate o mutați la voi pe mama ta sau pe mama lui Andrei. Ce ați făcut până la urmă?

Acum avem noroc că mama s-a întors în țară pentru o perioadă scurtă, pentru că ea lucrează în străinătate. Și s-a întors acum pentru a ne ajuta în perioada acestui proiect. Și mama soacră a venit mai des la noi. E foarte bine să îi ai pe ai tăi aproape și ne-a fost mai ușor în perioada asta. Noi dacă am crescut-o pe Amedea singuri, acum pe Damian toată perioada asta de la început tot așa pe cont propriu, acum ne simțim și ciudat cu atâta lume prin casă.

