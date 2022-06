Secretul siluetei lui Emily Burghelea. Cum a slăbit după ce a născut EXCLUSIV

Emily Burghelea arată senzațional după ce a devenit mămica unei frumoase fetițe. Tânăra are o viață plină în timp ce îi oferă micuței sale tot ce este mai bun. Aceasta se ocupă de numeroase proiecte și are grijă să nu neglijeze facultatea. Ea ne-a dezvăluit, în exclusivitate, care sunt secretele siluetei sale și cum reușește să se ocupe de toate!

Emily Burghelea are o siluetă la care visează multe persoane, fiind înzestrată cu trăsături de zeiță și picioare lungi și tonifiate. Aceasta și-a revenit după sarcină într-un timp record.

Atunci când vine vorba despre secretele sale, ea ne-a povestit că fiica ei o face să aibă o viață cât mai activă. De asemenea, ea se ocupă și de facultate, care este foarte solicitantă:

Am mers la sală însărcinată până în 8 luni și jumătate, am făcut sport pe parcursul sarcinii, dar, după ce am născut-o pe Amedea, am renunțat la sală. Am încercat să compensez cu plimbările prin parc, o scot pe Amedea în fiecare zi.”

Pe lângă faptul că o cresc pe Amedea doar alături de soțul meu, el mă ajută foarte tare, mai am și facultatea, care este foarte solicitantă. Uite așa, caloriile se ard de la sine, fără să fac prea mult efort.

„Am grijă de copil, asta nu înțeleg oamenii! Când ai grijă de un copil în proporție de 100%, uneori nu ai timp nici să mănânci. Eu încerc să am grijă și de alimentație în același timp, încerc să mănânc echilibrat și să îmi gătesc și mie, nu doar ei, dar este solicitant.

Emily Burghelea a demonstrat că este o luptătoare și poate să aibă grijă și de visele sale în timp ce este o mămică dedicată.

Ea ne-a povestit, cu lacrimi în ochi, că multe femei au tendința să uite de ceea ce le împlinește atunci când dau viață. Totuși, micuții își doresc ca, la finalul unei zile, mamele lor să fie fericite:

Chiar dacă s-a simțit perfect după sarcină, totul s-a schimbat într-o zi, când anumite stări dificile au cuprins-o. Emily Burghelea s-a confruntat cu depresia postnatală, însă a avut alături de ea oameni care au ajutat-o să treacă peste perioada grea:

„Am fost foarte OK după sarcină, până într-o zi, când m-am confruntat și eu cu depresia postnatală. Dintr-o dată, mi s-a părut că am intrat într-un nor negru, fără nimic concret care să declanșeze treaba asta.

A fost teribil. Am avut noroc că am avut ajutoare în jurul meu care să mă scoată din situația aceasta. Am discutat cu un psiholog. Soțul meu, Andrei, a fost lângă mine. A despicat firul în 4 și și-a dat seama unde este problema și ce se întâmplă, a încercat să îmi ofere toate rezolvările ca să nu se agraveze stările.

Am înțeles că este hormonal și că foarte multe femei se confruntă cu depresia postnatală. Multe nu tratează treaba aceasta, din păcate, dar ar trebui. Poți să pici foarte ușor într-o extremă în care nimeni nu își dorește să fie.”