Momente grele pentru Emily Burghelea! Însărcinată a treia oară, a ajuns de urgență la spital

Emily Burghelea, cunoscută pentru rolul său de prezentatoare la ”Vorbește Lumea”, a trăit zile de panică după ce a ajuns de urgență la spital, la doar câteva zile după ce a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară. Vedeta, care se află în așteptarea celui de-al treilea copil, a avut nevoie de ajutorul medicilor din cauza unor sângerări și dureri abdominale, iar soțul său, Andrei, a fost alături de ea în fiecare moment dificil.

Totul a început pe 16 martie, când Emily Burghelea a început să se simtă rău. Prezentatoarea a ajuns imediat la spital, după ce a observat sângerări neobișnuite. Aceasta a fost supusă unor investigații pentru a stabili cauza problemei.

La aflarea veștii, soțul ei, Andrei, se afla la sală. Imediat, el a plecat spre casă pentru a fi alături de Emily. Printr-o postare pe rețelele de socializare, Andrei a dorit să le transmită un mesaj celor care o apreciază pe prezentatoare: ”De la sală, direct la urgențe. Are o sângerare. Momentan nu știu nimic”.

După mai multe investigații, Emily Burghelea a revenit pe Instagram pentru a împărtăși vestea cu fanii săi, explicând că va trebui să stea în pat timp de o săptămână pentru a se recupera.

Deși nu a dorit să ofere detalii complete despre diagnosticul primit, vedeta a spus că medicii i-au recomandat odihnă absolută și o serie de tratamente pentru a preveni orice complicații suplimentare.

”Nu sunt obișnuită cu genul ăsta de situație. La Amedea și Damian nu am avut niciodată așa ceva, dar acum m-am confruntat cu niște sângerări. M-am speriat groaznic, combinate cu dureri de burtă. Slavă Domnului!

Am înțeles că totul e relativ OK. 2 din 3 femei se confruntă cu situații de genul ăsta la începutul sarcinii”, a povestit Emily Burghelea pe Instagram, liniștindu-și fanii că totul este sub control.