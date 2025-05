Emil Boc, mesaj ferm pentru clujeni, cu doar câteva zile înainte de turul al doilea. „Să nu pierdem banii europeni, că alţii nu am. Să nu mă trimiteţi la Putin”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a lansat un apel categoric către cetățeni, cu doar câteva zile înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale. El a subliniat importanța continuității proiectelor europene, în special cel al centurii metropolitane, pentru care România are alocați 1,1 miliarde de euro. Mesajul a fost transmis direct de la Bruxelles, din fața sediului Comisiei Europene.

Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Emil Boc a vorbit despre semnarea contractului pentru centura metropolitană a Clujului, un proiect esențial pentru fluidizarea traficului și dezvoltarea urbană. Contractul, în valoare de 1,1 miliarde de euro, este finanțat din fonduri europene și reprezintă o investiție crucială pentru oraș.

”Luni, am semnat la București contractul pentru realizarea centurii metropolitane a Clujului. E vorba de acea centură care ne va ajuta să scăpăm de aglomerația din trafic. E vorba de un contract de 1,1 miliarde de euro, bani de la Uniunea Europeană, de la Comisia Europeană”, a declarat Emil Boc.

Primarul a lansat și un avertisment direct și colorat, îndemnându-i pe clujeni să fie atenți cum votează, pentru a nu compromite fondurile europene deja obținute.

”Dragi clujeni, să avem mare grijă ce facem duminică la alegeri, să nu pierdem banii europeni pentru centura metropolitană a Clujului, că alți bani nu am și să nu mă trimiteți la Putin, la Moscova, să-mi dea bani de centură, că nu mă duc. Și dacă m-aș duce, tot nu mi-ar da, că nu are. Și chiar de-ar avea tot nu ne-ar da. Că ei sunt obișnuiți să ia, nu să dea”, a transmis edilul.