Elon Musk, tată pentru a 14-a oară. Copilul are un nume bizar, iar mama este o colaboratoare apropiată a celebrului miliardar

Miliardarul Elon Musk, cunoscut pentru influența sa în domeniul tehnologiei și apropierea de fostul președinte american Donald Trump, a devenit din nou tată, pentru a 14-a oară. Cel mai recent copil al său, un băiat, este rezultat al relației cu Shivon Zilis, directoare executivă în cadrul Neuralink, una dintre companiile deținute de Musk.

Știrea a fost confirmată chiar de Shivon Zilis, care a făcut anunțul pe platforma X, deținută de Musk.

Musk a răspuns simplu la postare, trimițând o inimă ❤️, fără a oferi alte detalii despre momentul nașterii copilului.

Acesta este al patrulea copil pe care miliardarul îl are cu Zilis. Cei doi au mai avut anterior gemeni în 2021, an în care relația lor a devenit publică.

Musk este deja cunoscut pentru numărul mare de copii, având o viziune pronatală și promovând ideea că oamenii ar trebui să aibă mai mulți urmași pentru a combate ceea ce el consideră a fi un declin demografic periculos.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️

— Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025