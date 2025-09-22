Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 10:48
de Alexandru Puiu

ACTUALITATE
Elon Musk și Donald Trump la memorialul lui Charlie Kirk / foto: Ross D. Franklin/AP

Un moment cu încărcătură simbolică pentru tabăra conservatoare americană a avut loc duminică, 21 septembrie, la Glendale, Arizona. La memorialul lui Charlie Kirk, președintele Donald Trump și Elon Musk au apărut din nou împreună în public, după luni de tensiuni și schimburi tăioase pe rețelele sociale. Cei doi au fost surprinși în loja prezidențială a State Farm Stadium, însoțiți de Dana White și de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson. La scurt timp, Musk a postat pe X o fotografie cu Trump, însoțită de mesajul scurt „For Charlie”, semnalul unei reconcilieri cel puțin de moment. 

Momentul din Arizona și semnificația sa imediată

Memorialul pentru fondatorul Turning Point USA a adunat zeci de mii de oameni în State Farm Stadium, într-un eveniment care a îmbinat tonul religios cu mesajele politice. Trump a ținut un discurs în care a elogiat capacitatea lui Kirk de a mobiliza publicul, în vreme ce în tribune și în loje s-au întâlnit figuri-cheie ale administrației și ale mișcării MAGA. Apariția lui Musk alături de președinte, inclusiv o strângere de mână și câteva minute de discuții, a fost urmărită atent, fiind prima imagine comună a celor doi după primăvară. 

Dincolo de simbolistica momentului, detaliul care a circulat rapid în social media a fost chiar postarea făcută de Musk: o fotografie cu Trump, însoțită de „For Charlie”. Gestul a fost interpretat ca o punte peste ruptura din vară și ca o concesie făcută unui eveniment unde comunitatea conservatoare a dorit să apară unită. Presa americană a surprins și dinamica din culise: după ce au stat împreună o perioadă, Musk s-a mutat apoi pe alt loc, semn că relația rămâne în reconfigurare, nu neapărat complet reparată. 

De la DOGE și „marea factură” la o împăcare de circumstanță

Pentru context, Elon Musk a fost una dintre cele mai vizibile prezențe din jurul Casei Albe la începutul anului, când a inspirat și susținut lansarea inițiativei Department of Government Efficiency (DOGE), menită să taie costuri și să modernizeze aparatul federal. În mai, Musk s-a retras formal din rolul său, promițând totuși că va rămâne un „prieten și consilier”. La puțin timp, relația s-a stricat la vedere, după ce Musk a criticat dur proiectul amplu de politică fiscală și domestică al lui Trump și chiar a amenințat că va lansa un nou partid dacă legea trece. Schimbul de replici a coborât rapid în zona personală, cu avertismente din partea președintelui privind subvențiile pe care companiile lui Musk le primesc. 

Pe acest fundal, imaginea comună de la Glendale marchează o acalmie tactică. Fără să însemne automat aliniere pe fond, ea transmite taberei conservatoare un mesaj de unitate într-un moment de maximă sensibilitate emoțională și politică, dat fiind impactul asasinării lui Charlie Kirk asupra bazei MAGA. Rămâne de văzut dacă această apropiere se va prelungi în acorduri concrete privind agenda economică, unde Musk a criticat explicit expansiunea deficitului. 

Ce urmează: X, scena politică și calculele de campanie

În următoarele zile, indicatorul util de urmărit este chiar platforma X. În trecut, pauzele și reluările „focului” între cei doi s-au reflectat mai întâi în postări și abia apoi în mișcări instituționale. O nouă aliniere s-ar vedea în susținerea publică a proiectelor Casei Albe și în stingerea criticilor legate de „marea factură”. Invers, o reluare a disputelor ar readuce amenințarea cu un vehicul politic separat, cu potențial de a fragmenta electoratul conservator. Pentru moment, fotografia „For Charlie” fixează o fereastră de oportunitate pentru coeziune, dar nu oferă garanții de durată. 

În plan simbolic, memorialul a funcționat ca o scenă de reconectare între establishmentul MAGA și anturajul lui Musk, inclusiv antreprenori și influenceri apropiați de mișcare. Pentru președinte, imaginile alături de cel mai vizibil CEO din lume sunt capital politic. Pentru Musk, ele pot tempera percepția de conflict deschis cu administrația, păstrând totodată libertatea de a critica politicile bugetare. În absența unei declarații comune sau a unui angajament programatic clar, rămâne valabilă concluzia prudentă: armistițiu, nu alianță deplină.

