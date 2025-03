Elon Musk recunoaște că ”se îmbărbătează” cu o substanță deosebit de periculoasă. Ce spune psihologul: ”Modifică emoțiile, starea conștiinței, scade empatia foarte mult” EXCLUSIV

Elon Musk, probabil cel mai vizibil și influent consilier al lui Donald Trump, a făcut, acum ceva timp, o serie de dezvăluiri uluitoare despre sine. Printre altele, ea a recunoscut că este consumator de ketamină în anumite momente. PLAYTECH a vorbit u reputatul psiholog Cristina Zaharia pentru a afla care pot fi consecințele consumului de ketamină.

Deși este un medicament destinat strict utilizării în unități medicale, aceasta substanță a devenit tot mai cunoscuta în rândul celor care o folosesc ilicit, în scopuri recreative, ketamina devenind ”un drog la modă”.

Ketamina este cunoscuta pentru capacitatea să de a induce o stare de anestezie disociativa, ceea ce înseamnă că pacientul se poate simți detașat de corpul și mediul său. Pe lângă utilizările sale în anestezie, cercetările recente au arătat că aceasta substanță poate avea efecte antidepresive, mai ales în cazurile de depresie severa care nu răspund la tratamentele convenționale.

„Sunt momente în care am un fel de… stare chimică negativă în creier, cum ar fi depresia, cred, sau depresia care nu este legată de nicio situație negativă, iar ketamina este utilă pentru a ieși din starea de spirit negativă”, a spus Elon Musk într-un interviu.

Pe lângă aceste efecte terapeutice, ketamina poate produce și efecte psihomimetice, adică simptome similare cu cele ale psihozei, precum halucinațiile. Și, trebuie precizat, adeseori intervine pierderea memoriei, mai ales în momentele în care persoana se află sub influența substanței.

Trebuie să amintim că, acum doi ani, scriitorul Walter Isaacson a notat în biografia făcută lui Elon Musk, una care a provocat controverse serioase peste Ocean, că miliardarul nu are niciun fel de empatie pentru cei din jur. Ba chiar, parcă pentru a-i susține declarația, într-un podcast, Elon Musk afirma, relaxat: „Slăbiciunea fundamentală a civilizației occidentale este empatia, exploatarea empatiei”.

Cristina Zaharia, unul dintre cei mai cunoscuți psihologi din România a explicat, în exclusivitate pentru PLAYTECH, ce efecte are consumul de ketamină pe termen lung. Iar din explicațiile specialistului putem reține că cei care o consumă prea des, în cantități prea mari sau pe termen lung au probleme serioase.

Ne referim, în special, la dispariția empatiei. De asemenea, la reacții comportamentale considerate aberante. Nu lipsesc halucinațiile și, din păcate, ketamina poate produce daune ireversibile asupra creierului și, evident, asupra capacității de a discerne efectiv cu privire la acțiunile pe care le are individul consumator.

”Ketamina are ca efecte averse amnezia și tulburările de concentrare. Orice sedativ, având efectul calmant, duce și la tulburări disociative. Are și efecte antidepresive, dar consumul pe termen lung tot are mai multe minusuri. Ca orice sedativ se comportă și ca halucinogen, în cazul în care este luat prea des sau în cantități prea mari.

Modifică comportamentul, poate deveni chiar aberant. Modifică emoțiile, starea conțtiinței, scade empatia foarte mult. Apar foarte multe efecte adverse. În plus, provoacă disfunții în cele mai importante conexiuni ale creierului, sinapsele. Pe termen lung pot apărea efecte radical opuse scopului prescrierii inițiale. Și, nu trebuie să uităm, orice ce este în exces dăunează foarte mult”, spune psihologul Cristina Zaharia.